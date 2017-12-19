Как журналистское расследование привело к трансформации редакции газеты в цифровой формат

Представляем вниманию редакций и журналистов статью Шерри Риккарди (Sherry Ricchiardi ) , специалиста по развитию СМИ из США, о том, как печатное издание в Индонезии выживает на рынке, используя новые цифровые форматы.

В сентябре академические круги Индонезии были потрясены публикацией результатов журналистского расследования . Репортеры разоблачили систему присуждения фальшивых докторских степеней, действовавшую в 12 университетах страны. В результате в ситуацию вмешалось правительство, и виновные были наказаны.

Публикация расследования Doctoring Doctorates имела широкий общественный резонанс. Но и для Tempo Media Group этот широкомасштабный проект стал моделью будущих перемен.

В июне бывший парижский журналист и стратег-новатор Антуан Лоран начал работу в стипендиальной программе, организованной Международным центром для журналистов (ICFJ) и Google News Lab. Он помогал таким индонезийским новостным компаниям, как Tempo Media Group, начать использовать возможности новых цифровых инструментов и форм сторителлинга.

Одним из его первых совместных с Tempo проектов было создание интерактивных визуальных эффектов для расследования, посвященного фальшивым докторским степеням. Этот проект стал для Time Cross-Platform прототипом новой журналистики.

Традиционно расследовательская журналистика ориентируется в основном на печатные издания, уделяя мало внимания интерактивной инфографике.

Расследовательский проект изменил эту ситуацию. Во время работы над ним журналисты впервые сделали много важных вещей, ставших для Tempo ориентирами на будущее:

Впервые команды, занимающиеся расследованием и созданием инфографики, работали вместе – с начала проекта до момента планирования цифровой и печатной версии материала. В процессе работы сотрудники, ранее имевшие дело только с печатной прессой, научились использовать инструменты для создания интерактивных эффектов.

До сентября, когда началась работа над проектом, Tempo никогда не имела дела с крупными расследовательскими проектами. Раньше на сайте размещались только тексты и фотографии из печатных материалов, а подписчикам рассылались файлы в формате PDF.

Обычно расследования публиковались сначала в еженедельном журнале, затем – несколько дней или неделю спустя – на сайте Tempo.co.

Лоран настоял на том, чтобы расследование о присуждении докторских степеней было опубликовано одновременно и в печатной, и в цифровой версиях издания.

Результаты были ошеломляющими. По словам Лорана, расследование привлекло тысячи комментариев читателей, этим контентом активно делились в сети: «Количество просмотров страниц было одним из самых высоких за всю историю Tempo».

Репортеров Tempo пригласили на телевидение и радио для обсуждения тем, связанных с расследованием, включая плагиат при защите диссертаций и поддельные подписи.

Расследование также оказало влияние на происходящее в коридорах власти. Министерство исследования, технологии и высшего образования начало расследование и приостановило работу ректора Джакартского государственного университета, который, как предполагается, был главным звеном в махинациях.

Переход в цифровой формат

Как и многие другие новостные компании во всем мире, Tempo сталкивается с проблемой снижения доходов от рекламы и уменьшения распространения печатного варианта издания. Для лидеров Tempo переход в цифровой формат – жизненно важный вопрос.

В то же самое время люди в Индонезии – особенно представители молодого поколения – все более склонны использовать цифровые медиа. Развитие этого растущего рынка стало приоритетом для базирующейся в Джакарте компании.

«Если мы не освоим цифровую среду, то окажемся позади и потеряем преимущество в меняющемся медиаландшафте», – говорит Вахью Дхьятмика , главный редактор Tempo.co и один из инициаторов перехода в цифровой формат.

Он подчеркивает, что основные журналистские ценности Tempo остаются прежними, но все остальное может измениться, поскольку под руководством Лорана компания переходит в цифровой формат.

В работе над проектом, посвященным расследованию ситуации с присуждением докторских степеней, Лорану помогала менеджер по цифровым технологиям Садика Хамид, с помощью которой созданы карты и графики как для печатной, так и для цифровой версий издания.

Команда использовала программы Infogram и Piktochart , так как обе они дают возможность получить неплохой результат, а научиться использовать их можно очень быстро, что важно для команды, члены которой не обладают хорошими техническими навыками. Созданный под руководством Лорана плагин позволяет читателям просматривать информацию о примерах многочисленных нарушений, имеющих место в университетах.

Хамид говорит, что в будущем они хотят оптимизировать процесс использования графиков и визуализации.

Реорганизация редакции

Для Tempo приоритетной задачей стало обучение сотрудников редакции. В течение нескольких следующих месяцев они пройдут тренинги по визуализации данных, работе с мультимедийным контентом и привлечению пользователей. Организацией следующих шагов, необходимых для перехода в цифровой формат, займется специально сформированная команда.

Дхьятмика признает, что Лоран очень помог редакции во время этих перемен. По его словам, сначала планировалось переучить всех журналистов и сделать «полную реорганизацию» редакции. Лоран же посоветовал другой путь, для которого «не требовалось слишком раскачивать лодку». Вместо того чтобы в приказном порядке переучивать всех работников редакции, к проекту привлекли некоторых – в основном молодых репортеров, заинтересованных в приобретении новых знаний и навыков. Новаторы надеются, что, когда остальные увидят плюсы цифрового формата, они тоже заинтересуются и присоединятся к проекту.

«Нам нужно показать пример, а не просто рассказывать, – отмечает Дхьятмика – удостоенный премии журналист-расследователь и стипендиат программы лаборатории Нимана в Гарвардском университете 2015 года. – Многих сотрудников редакции до сих пор не удалось убедить, но нам поверили основные члены редакции, и на данный момент этого достаточно».

Реорганизация пройдет в несколько этапов, включая изменения в должностных обязанностях, лидерских полномочиях и организации рабочего процесса редакции. Для повышения эффективности цифровой версии Tempo предполагается нанять веб-дизайнеров, программистов и экспертов в области цифровых технологий, которые помогут запустить медиалабораторию.

«Я надеюсь, сотрудники увидят, что ради перехода в новый формат мы не жертвуем основными ценностями нашей профессии, – добавляет Дхьятмика. – Наши усилия идут на пользу всей редакции, делая контент более привлекательным и помогая достичь большей аудитории. Это хорошо для всей нашей редакции».

Антуан Лоран – работающий в Индонезии стипендиат программы, совместно организованной ICFJ и Google. Обладая большим опытом введения цифровых инноваций в медиаорганизациях, он помогает им освоить новые способы сторителлинга, распространения контента и привлечения аудитории. Специализируется на работе с такими цифровыми инструментами, как таблицы Google Fusion и карты Google, YouTube Live, Infogram и Datawrapper.

Более подробно о его работе можно узнать здесь.

Автор фотографии – Фарди Бестари.

На снимке (слева направо): главный редактор Tempo.co Вахью Дхьятмика, стипендиат программы ICFJ и Google Антуан Лоран, менеджер по цифровым технологиям Tempo.co Садика Хамид и журналист-расследователь Tempo Magazine Мустафа Силалахи.

Источник: ijnet.com.