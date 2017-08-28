Канал «Сентябрь» переформатировался в «Жалбырак ТВ» и начал вещание на YouTube

Закрытый решением районного суда телеканал «Сентябрь» теперь активно использует все известные социальные сети – Facebook, Instagram и другие, а также выходит в прямом эфире на канале YouTube.

Как сообщила представитель телеканала Кайыргуль Урумканова, коллектив решил работать дальше и представлять зрителю ту информацию, в которой он на сегодня нуждается. «Сентябрь» не намерен прекращать свою деятельность и будет искать возможности для распространения информации всеми доступными способами.

По ее словам, «Сентябрь» преобразован в «Жалбырак ТВ» и намерен осваивать интернет-пространство, пока не решатся все судебные вопросы.

«Неделю назад открыт YouTube-канал, который называется «Жалбырак ТВ». Число его подписчиков достигло 49 тысяч», — заявила Урумканова.

В конце прошлой недели руководство телеканала получило уведомление от Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана. В этом письме ведомство просит принять меры по исполнению решения суда, запретившего телевещание ТРК «Сентябрь» за публикацию материала, признанного экстремистским.