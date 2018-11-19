Кинофестиваль «Бир дуйно» разместил 15 видео на платформе по обмену контентом TVExchange.asia

Международный фестиваль «Бир дуйно – Кыргызстан – 2018», прошедший в Бишкеке с 12 по 16 ноября, первым в Центральной Азии поделился документальными фильмами на TVExchange.asia под открытой лицензией.

Телекомпании, вузы, школы и другие заинтересованные лица теперь смогут свободно использовать фильмы с указанием авторов, что позволит существенно расширить аудиторию для просмотра документального кино.

В настоящее время для просмотра на платформе по обмену контентом и скачивания доступно 15 документальных фильмов.

Интерньюс благодарит организаторов фестиваля «Бир дуйно» за сотрудничество и приглашает всех производителей социально значимого контента присоединиться к TVExchange.asia.

Интерньюс в Кыргызстане в 2017 году создал уникальную интернет-платформу для обмена контентом TVExchange.asia (https://tvexchange.asia). Она открыта специально для того, чтобы медиа Центральной Азии получили свободный доступ к лучшим видеопродуктам без нарушения авторских прав. Платформа позволяет загружать видео и любой другой медиаконтент под открытой лицензией, а также продавать контент с соблюдением авторских прав в онлайн-режиме, что не требует специальных технических знаний.

Видео можно посмотреть по ссылке ниже:

tvexchange.asia