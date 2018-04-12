Kloop.kg и девушки строят Спутник

Более месяца девушки-энтузиасты собираются в офисе интернет-издания Kloop.kg и строят первый в истории Кыргызстана Спутник.

С начала марта 2018 года сооснователь «Клооп медиа» Ринат Тухватшин вдохновляет девушек-добровольцев своими руками собрать небольшой Спутник из серии Cubesat и запустить его на орбиту в течение ближайших двух лет.

Почему на этот почин призвали только девушек? На этот вопрос инициаторы подробно ответили в своей первой публикации.

Среди участников первой космической программы – журналисты, юристы, экономисты, студентки-программисты. Но все они искренне хотят получить новые знания и навыки, поучаствовать в командной работе.

Примечательно, что участвовать в проекте решила студентка АУЦА Алина, которая учится на факультете прикладной математики, пишет дипломную работу, связанную с магнитными полями Земли.

— Хочу применить свои знания в физике и получить новые практические навыки, – сказала она.

Почему медийная организация вдруг взялась за реализацию космического проекта? Тухватшин отвечает, что Kloop больше известен как новостная организация, но информационная деятельность изначально была только одним из аспектов.

— Мы давно начали сами собирать дроны, занимаемся программированием, разработкой мобильных приложений. У нас был интересный проект с общинными медиацентрами по SMS, — отметил он.

Построение Спутника не рассматривается как социальный или учебный проект. По словам Тухватшина, инициаторы давно мечтали, чтобы у Кыргызстана была своя космическая программа.

В настоящее время команда по строительству Спутника получила 3D-принтер. Девушки учатся паять транзисторы и собирать детали конструкции. Летом или осенью планируется сделать пробный запуск Спутника на шаре.

Дневник строительства Спутника

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Запуск Спутника стоит не менее 100 тысяч долларов США. В настоящее время продолжается сбор средств на специально созданной площадке для спонсоров patreon.com/kyrgyzspaceprogram.

Фото Internews.kg