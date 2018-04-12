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Kloop.kg и девушки строят Спутник

12 апреля 18
Теги: КлоопРинат Тухватшинспутник

Более месяца девушки-энтузиасты собираются в офисе интернет-издания Kloop.kg и строят первый в истории Кыргызстана Спутник.  

На первую встречу в офис Kloop.kg пришло много желающих строить Спутник.

С начала марта 2018 года сооснователь «Клооп медиа» Ринат Тухватшин вдохновляет девушек-добровольцев своими руками собрать небольшой Спутник из серии Cubesat и запустить его на орбиту в течение ближайших двух лет.

Почему на этот почин призвали только девушек? На этот вопрос инициаторы подробно ответили в своей первой публикации.

Девушки, давайте построим первый кыргызский спутник!

Среди участников первой космической программы – журналисты, юристы, экономисты, студентки-программисты. Но все они искренне хотят получить новые знания и навыки, поучаствовать в командной работе.

Примечательно, что участвовать в проекте решила студентка АУЦА Алина, которая учится на факультете прикладной математики, пишет дипломную работу, связанную с магнитными полями Земли.

Студентки-программисты из АУЦА, ломающие стереотипы.

— Хочу применить свои знания в физике и получить новые практические навыки, – сказала она.

Почему медийная организация вдруг взялась за реализацию космического проекта? Тухватшин отвечает, что Kloop больше известен как новостная организация, но информационная деятельность изначально была только одним из аспектов.

Ринат Тухватшин с мечтой о космической программе.

— Мы давно начали сами собирать дроны, занимаемся программированием, разработкой мобильных приложений. У нас был интересный проект с общинными медиацентрами по SMS, — отметил он.

Построение Спутника не рассматривается как социальный или учебный проект. По словам Тухватшина, инициаторы давно мечтали, чтобы у Кыргызстана была своя космическая программа.

В настоящее время команда по строительству Спутника получила 3D-принтер. Девушки учатся паять транзисторы и собирать детали конструкции. Летом или осенью планируется сделать пробный запуск Спутника на шаре.

Готовится макет спутника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник строительства Спутника

Запуск Спутника стоит не менее 100 тысяч долларов США. В настоящее время продолжается сбор средств на специально созданной площадке для спонсоров patreon.com/kyrgyzspaceprogram.

Фото Internews.kg

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