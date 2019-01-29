Kloop.kg объявил набор в мастерскую репортажа

Организаторы обещают научить не только рассказывать о событии или ситуации, но и с помощью текста переносить читателей в место, где разворачивается история, позволяя пережить прочитанное.

Мастерская репортажа начнется 18 февраля. Занятия по вечерам два раза в неделю с Катей Мячиной, которая отвечает за выпуск длинных текстов в kloop.kg.

Катя приехала в Кыргызстан с Украины. За свою профессиональную карьеру она сотрудничала с множеством разных изданий: англоязычной газетой Kyiv Post, самиздатом «Батенька, да вы трансформер», передовым украинским медиахолдингом «Украинская правда» и аналитическим изданием Open Democracy.

Стоимость мастерской – 6 000 сомов.

Пятьдесят процентов от внесенной суммы (3 000 сомов) вернут, если участник успешно завершит курс и опубликует свой репортаж на сайте kloop.kg.

Также есть два бесплатных места. Они для тех, кто очень-очень сильно хочет, но не может оплатить курс.

Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить. С вами свяжутся, как только одобрят заявку.

Заявку надо отправить до 23.59 11 февраля.

Подробнее, а также форму заявки смотрите на сайте: