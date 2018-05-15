«Клуб экономической журналистики» открывается в Бишкеке

Ассоциация «Международный деловой совет» (МДС) 17 мая проведет круглый стол с представителями медиасообщества для обсуждения перспектив развития экономической журналистики в Кыргызстане.

МДС совместно с медиакомпанией Capital при поддержке Посольства США в КР и участии Представительства Интерньюс в Кыргызстане планирует запустить проект «Клуб экономической журналистики». Он станет площадкой для обмена опытом и улучшения навыков в освещении экономических тем в стране.

По наблюдениям экспертов, качество публикаций на экономические темы, достоверность и своевременность распространения информации в республике нередко вызывают вопросы у представителей общественности, аналитиков, государственных структур и бизнес-сообщества.

Между тем от качественного освещения экономической тематики во многом зависит восприятие населением необходимости привлечения инвестиций в государство, создания благоприятной деловой среды, что важно для успешной деятельности предпринимателей, создания рабочих мест и улучшения уровня жизни граждан.

Участники клуба смогут получить дополнительные знания по экономике, финансам и бизнесу. Их научат работе с данными, графической информацией. Они узнают больше о журналистской этике и безопасности непосредственно от специалистов международного и национального уровней, а также от представителей бизнеса – руководителей компаний, действующих в стране.

Кроме того, планируется проведение пресс-туров с посещением горнодобывающих, перерабатывающих и других предприятий по всей республике.

О трудностях, с которыми сталкивается бизнес-сообщество из-за некачественного экономического анализа, расскажет председатель правления бизнес-ассоциации «ЖИА» Темирбек Ажыкулов.

Круглый стол пройдет 17 мая в 11.00 в Smart Hotel (Большой зал) по адресу: г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 204.

Подтвердить участие необходимо по тел. 0 (312) 62-33-94 или по электронному адресу lawyer@ibc.kg.

Международный деловой совет: тел. +996 (312) 62-33-94; моб. +996 (550) 44-42-60 (Дастан Иманалиев).

Источник: www.ibc.kg