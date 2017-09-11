Ключевые моменты для подающих заявку на ключевого партнера – 2019

Команда проекта «Медиа-К» провела информационную встречу для потенциальных заявителей на комплексную институциональную поддержку в 2019 году.

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова отметила, что форма заявки стала проще и заполняется онлайн за 5 минут.

Она четко изложила основные требования к заявителям:

главный документ, который важно получить, – представить видение развития СМИ или медиа на предстоящий год . Формат документа не ограничен по объему, важно определить стратегию и направления деятельности;

. Формат документа не ограничен по объему, важно определить стратегию и направления деятельности; представить регистрацию юридического лица и разрешение на вещание для ТВ и радио.

У претендентов на ключевого партнера должна быть внятная редакционная политика, необходимо предоставить ссылки на примеры публикаций, видеоматериалы, а также базовое присутствие на онлайн- площадках.

Элина Каракулова рассказала о возможности, которая открывается у ключевого партнера Интерньюс:

проект «Медиа-К» проводит установочные тренинги для сотрудников партнерских организаций;

в течение трех месяцев проводится комплексный анализ, что представляет собой СМИ или онлайн-медиа. Итоговая оценка помогает СМИ увидеть детально свои плюсы и минусы по структуре, финансам, контенту, техническому оснащению, взаимодействию с аудиторией, привлечению рекламы;

составляется план развития;

точечно определяются сферы финансирования – создание контента, таргетирование, брендирование, промоушн;

проводятся специализированные тренинги для ключевых партнеров с привлечением лучших зарубежных спикеров и тренеров;

частичное финансирование закупки пиплметров для телеканалов.

Дедлайн подачи заявок — до 17 октября.

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