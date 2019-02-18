Коллектив Интерньюс в КР потрясен внезапной и преждевременной кончиной 27-летней Динары Джоробековой

Еще в конце прошлой недели коммерческий директор радио «Марал» Динара Джоробекова активно принимала участие в трехдневном тренинге, который проводился в офисе Интерньюс в Бишкеке.

По отзывам коллег, близко общавшихся с Динарой, она в их памяти остается как невероятно жизнелюбивый, позитивный человек, запомнилась своей светлой и искренней улыбкой, неподдельным интересом к получению новых знаний, стремлением к самосовершенствованию. Глаза Динары всегда горели от получения ответов на свои вопросы, она стремилась, чтобы все, чему научилась, попробовать на практике.

Динара Джоробекова с отличием окончила школу, а в 2014 году получила диплом почета за успешное окончание Ближневосточного технического университета (факультет экономики и управления).

За свою недолгую профессиональную карьеру успела показать себя только с положительной стороны. Динара около двух лет проработала в Посольстве Кыргызстана в Турции, преподавала в Международном университете «Ататюрк – Ала-Тоо», с 2016-го сотрудничала со Всемирной конфедерацией этноспорта и секретариатом Всемирных игр кочевников.

С января 2018 года была коммерческим директором радио «Марал».

Трудно писать о Динаре Джоробековой в прошедшем времени. Благодаря ее заметному вкладу радио «Марал» в 2019-м вошло в число ключевых партнеров нашей организации.

Коллектив Интерньюс в КР выражает глубокие соболезнования родным и близким, сотрудникам радио «Марал» за столь невосполнимую утрату. Все начинания Динары должны обязательно найти свое продолжение в лице родных и коллег.