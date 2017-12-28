Команда Пятого канала завершает свою деятельность

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В обращении коллектива говорится, что сегодня, 28 декабря, в эфир выйдут последние выпуски новостей. Итоговый выпуск в 20.00 будет посвящен работе телеканала и его сотрудникам, как нынешним, так и прежним.

— Мы вспомним, как все начиналось, как было сложно и радостно делать новые шаги, как мы экспериментировали с телевидением и что из этого вышло. Вспомним, в каких точках планеты побывал микрофон с оранжевой плашкой Пятого канала, вспомним о наших страхах и посмеемся над ними, а еще над нелепыми и курьезными ситуациями, в которых оказывались наши журналисты. Мы вспомним все. И опять поблагодарим вас за внимание, — говорится в обращении команды.

Пятый канал впервые вышел в эфир 11 лет назад – 12 февраля 2007 года. Это был первый телеканал, помимо ОТРК, обеспечивший полную сетку собственного вещания, где новости выходили каждый час.

Позже подобную практику подхватили и другие каналы, в том числе и государственный.

Кроме новостей, в прямом эфире Пятого канала почти все годы выходила развлекательная программа «Утро на Пятом».

За 11 лет на Пятом канале подготовлены десятки различных телевизионных проектов, в том числе «Путешествие к центру Евразии», «Другая жизнь с Натальей Кролевич», «Салт-Санат», «Майдан», «Джайлоо», «Ранчо», «Кухня», «Эпоха перемен», «Дата», «Пятое измерение», «Мигранты», «Точка на карте», «Два туриста на мели», «Мнение», «Два мира ТЭЦ», «Дорожный строитель», «Городская среда», «Кыштыкча», «Люди», «Закымга айланган замандар», «Квартира», «Вечер на Пятом» и многие другие.

Как отмечается в обращении, команда Пятого канала всегда ставила перед собой одну цель – показать зрителям, насколько красива наша Родина – Кыргызстан, насколько хорошие, добрые и талантливые люди живут здесь, показать, как и какой ценой строилась наша страна, рассказать о тех людях, которые участвовали в ее строительстве.

— В силу своих возможностей старались помочь в искоренении чиновничьей халатности, коррупции, байманапских замашек, человеческой глупости и невежества, — говорится в послании телезрителям.

Коллектив телеканала выразил благодарность зрителям, которые вселяли надежду, спасали нас от попыток захвата, подсказывали острые темы, критиковали и делали работу лучше.

Ранее, 15 декабря, стало известно об уходе руководства канала. Заявления об увольнении подали четыре человека: генеральный директор ЗАО «Пятый канал» Евгения Бердникова, шеф-редактор Дмитрий Ложников, коммерческий директор и главный режиссер.

Информации о том, что будет с коллективом и как он будет работать дальше, пока нет.

Ранее озвучивались намерения продать национализированный канал. Законопроект подготовлен депутатом Жогорку Кенеша Дастаном Бекешевым и выставлен на обсуждение.

Обзор о ситуации с телеканалами в КР смотрите ниже:

Источник: 5news.kg