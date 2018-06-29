Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ рассмотрит заявление СДПК с претензиями к «Кабар-инфо»

Представитель Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Кундуз Жолдубаева обратилась в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ в защиту бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

В обращении отмечается, что 15 июня 2018 года в кыргызскоязычной газете «Кабар-инфо» опубликовали порочащую честь Сапара Исакова статью, где говорится о якобы незаконном сотрудничестве между ним и ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Заявитель просит комиссию рассмотреть, отвечает ли публикация требованиям Этического кодекса журналистов КР. Ее председатель Шамарал Майчиев сообщил, что обращение рассматривается.

«Азаттык» пытался связаться с редакцией «Кабар-инфо» и взять комментарий по этому поводу.

В настоящее время Сапар Исаков находится под следствием. Ему предъявили обвинение в коррупции, он заключен под стражу.

СМИ заявляют, что по аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела, арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

По обвинению в коррупции также арестовали экс-министра энергетики, действующего депутата парламента Осмонбека Артыкбаева, бывшего главу правительства Жанторо Сатыбалдиева и экс-мэра столицы Кубанычбека Кулматова.

Перевод на русский язык публикации в газете «Кабар-инфо» можно посмотреть здесь.

Источник:

rus.azattyk.org

«24.kg»