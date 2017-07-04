Комитет защиты журналистов призвал власти КР снять обвинения с независимых СМИ

Комитет защиты журналистов (CPJ) в Нью-Йорке выступил с официальным заявлением, узнав, что 29 июня в Бишкеке прошло три разных судебных заседания против портала Zanoza.kg

CPJ заявил, что власти Кыргызстана обязаны снять все обвинения против независимого средства массовой информации – общественного фонда «ПроМедиа», который является учредителем портала Zanoza.kg, а также соучредителя фонда Нарына Айыпа (Идинова). Его квартира в столице арестована 15 марта, а банковские счета «ПроМедиа» заморожены 14 марта.

«КР должна отбросить все обвинения против независимой медиаорганизации «ПроМедиа» и ее соучредителя Нарына Идинова», — говорится в заявлении.

В сообщении CPJ отмечается, что генеральный прокурор подала пять жалоб, обвинив «ПроМедиа» и Нарына Идинова в оскорблении президента в статьях, опубликованных на сайте Zanoza.kg с октября 2015 года по март 2017-го. Прокуроры требуют моральной компенсации в 27 миллионов сомов (392 000 долларов США) в общей сложности от «ПроМедиа», в том числе 9 миллионов сомов от Идинова.

14 марта суды приняли решение заблокировать банковские счета «ПроМедиа», а 15 марта на бишкекскую квартиру Идинова наложили арест. Нарын Айып также находится под подпиской о невыезде.

Координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова заявила, что проведение трех разных судебных процессов в отношении одного информационного издания в один и тот же день представляет собой гонения и травлю. Подобное преследование СМИ должно быть немедленно прекращено, а журналисты издания должны получить возможность работать, не опасаясь расправы.

По словам Огняновой, CPJ призывает власти Кыргызстана отказаться от обвинений, снять аресты с имущества и запрет на выезд из страны в отношении журналистов и правозащитников.

Как известно, 30 июня в отношении сайта Zanoza.kg состоялось 4 разных судебных заседания, а сегодня, 3 июля, рассмотрение пятого иска продолжилось в Октябрьском районном суде.

Источник : cpj.org