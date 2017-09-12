Конференция Internews #MediaCA пройдет в Алматы в конце сентября

Участие представителей из Кыргызстана в региональной конференции отменяется в связи с проведением большого странового индустриального медиафорума в 2018 году.

Независимое жюри завершило отбор региональных участников из Казахстана и Таджикистана. Все претенденты из трех стран, подавшие заявки на участие, получат письма-уведомления.

Для участников из Алматы количество мест не ограничено, но необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию.

Внимание! Напоминаем, что организаторы не оплачивают проезд, проживание и питание участникам из Алматы.

Заявители из других городов Казахстана, а также Таджикистана, не прошедшие конкурсный отбор, могут также принять участие, заранее оповестив организаторов.

Просьба направлять письма главе Представительства Internews в Центральной Азии Марату Бигалиеву: bmarat@INTERNEWS.ORG.

Международная конференция #MediaCA пройдет в Алматы (Казахстан) 27-28 сентября 2017 года.

Международная конференция #MediaCA – мероприятие проекта, реализуемого в рамках программы Internews «Поддержка доступа к информации» при содействии Агентства США по международному сотрудничеству (USAID).