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Конкурс для фотожурналистов

7 сентября 17
Теги: #Photo AwardsAtlanta Photojournalism SeminarGlobal Open Photo Contestконкурс

Фотожурналисты и мультимедийные команды могут представить свои фотографии на конкурс Atlanta Photojournalism Seminar. 

 

First Place — 2016 General News Protestor Ieshia Evans is detained by law enforcement near the headquarters of the Baton Rouge Police Department in Baton Rouge, Louisiana, U.S. July 9, 2016. Reuters/Jonathan Bachman

Эта организация ежегодно проводит образовательную конференцию и конкурс для продвижения высоких стандартов фотожурналистики.

На конкурс принимаются фотографии (за исключением фоторепортажей), сделанные с 1 ноября 2016 года до 31 октября 2017 года.

Конкурс проходит в 12 категориях, среди которых экстренные и спортивные новости, Олимпийские игры, международные новости, мультимедиа и др.

Кроме того, портфолио фотожурналистов могут претендовать на два приза: лучшее портфолио или Rich Mahan Best Student Portfolio (категория для студентов). 

Призы:

— 1 тыс. долларов и камера Nikon за лучшее портфолио;

— 750 долларов и камера Nikon за лучшее портфолио Rich Mahan Best Student Portfolio;

— 100 долларов победителям в каждой категории;

— специальный приз Best in Show – камера Nikon и 500 долларов.

Заявки принимаются до 8 ноября 2017 года.

Стоимость участия в конкурсе – 49 долларов.

Подробнее смотрите на сайте организаторов на английском языке.

 

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