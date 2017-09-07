Конкурс для фотожурналистов
Фотожурналисты и мультимедийные команды могут представить свои фотографии на конкурс Atlanta Photojournalism Seminar.
Эта организация ежегодно проводит образовательную конференцию и конкурс для продвижения высоких стандартов фотожурналистики.
На конкурс принимаются фотографии (за исключением фоторепортажей), сделанные с 1 ноября 2016 года до 31 октября 2017 года.
Конкурс проходит в 12 категориях, среди которых экстренные и спортивные новости, Олимпийские игры, международные новости, мультимедиа и др.
Кроме того, портфолио фотожурналистов могут претендовать на два приза: лучшее портфолио или Rich Mahan Best Student Portfolio (категория для студентов).
Призы:
— 1 тыс. долларов и камера Nikon за лучшее портфолио;
— 750 долларов и камера Nikon за лучшее портфолио Rich Mahan Best Student Portfolio;
— 100 долларов победителям в каждой категории;
— специальный приз Best in Show – камера Nikon и 500 долларов.
Заявки принимаются до 8 ноября 2017 года.
Стоимость участия в конкурсе – 49 долларов.
Подробнее смотрите на сайте организаторов на английском языке.