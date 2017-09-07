Конкурс для фотожурналистов

Фотожурналисты и мультимедийные команды могут представить свои фотографии на конкурс Atlanta Photojournalism Seminar.

Эта организация ежегодно проводит образовательную конференцию и конкурс для продвижения высоких стандартов фотожурналистики.

На конкурс принимаются фотографии (за исключением фоторепортажей), сделанные с 1 ноября 2016 года до 31 октября 2017 года.

Конкурс проходит в 12 категориях, среди которых экстренные и спортивные новости, Олимпийские игры, международные новости, мультимедиа и др.

Кроме того, портфолио фотожурналистов могут претендовать на два приза: лучшее портфолио или Rich Mahan Best Student Portfolio (категория для студентов).

Призы:

— 1 тыс. долларов и камера Nikon за лучшее портфолио; — 750 долларов и камера Nikon за лучшее портфолио Rich Mahan Best Student Portfolio; — 100 долларов победителям в каждой категории; — специальный приз Best in Show – камера Nikon и 500 долларов.

Заявки принимаются до 8 ноября 2017 года.

Стоимость участия в конкурсе – 49 долларов.

Подробнее смотрите на сайте организаторов на английском языке.