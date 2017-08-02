Конкурс для СМИ на лучшее освещение темы «Зеленая экономика»

Министерство экономики Кыргызстана приглашает журналистов, редакции и блогеров к участию в конкурсе, основная цель которого – продвижение вопросов «зеленой» экономики и применение «зеленых» технологий, способствующих устойчивому развитию общества.

Конкурс пройдет по направлениям:

— «Лучший текстовый материал о «зеленой» экономике»;

— «Лучший телевизионный и радиоматериал о «зеленой» экономике»;

— «Лучшая печатная редакция, приверженная «зеленой» экономике»;

— «Зеленый блогер» — за лучшее освещение темы на блог-платформах и в социальных сетях.

Конкурсные материалы будут приниматься на русском и кыргызском языках в двух форматах на выбор заявителя: в бумажном варианте или в электронном посредством электронной почты.

Награждение победителей пройдет в трех этапах по итогам каждого месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь). Третий этап конкурса состоится на итоговом Форуме по «зеленой» экономике, который обычно проходит в конце ноября.

Победители получат ценные призы, а также как знак признания сертификат Минэкономики КР и памятную статуэтку.

Общие положения, требования, формат и критерии оценки конкурса разместят на сайте ведомства.

Для получения более подробной информации пройдите по ссылке.

Конкурс проводится с 24 июля по 17 ноября 2017 года при поддержке проектов GIZ и ПРООН.

По всем возникающим вопросам можно связаться с командой аналитического центра «БизЭксперт», которая выполняет функции секретариата конкурса:

— office@bizexpert.kg;

— 996 (312) 88-22-86;

— 996 (770) 950-176;

— 996 (700) 950-176;

— 996 (555) 950-176;

— ул. Абдрахманова, 191, офис 121.