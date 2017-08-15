Конкурс для СМИ на лучший материал о значении контрацепции
Министерство здравоохранения Кыргызстана и ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» в рамках информационной кампании
к Всемирному дню контрацепции
объявляют
конкурс среди журналистов на лучший материал о значении планирования семьи в укреплении здоровья и семейных отношений.
Конкурс проводится при финансовой поддержке Фонда народонаселения ООН в КР (ЮНФПА).
Цели:
— повышение информированности населения о значении контрацепции в планировании и укреплении семьи;
— продвижение и обеспечение гендерного равенства и здоровья молодежи;
— популяризация успешного опыта реализации местных программ в планировании семьи;
— укрепление общественной поддержки реформ в области репродуктивного здоровья;
— усиление ответственного подхода к обязанностям родителей.
Порядок проведения
В конкурсе могут принимать участие представители республиканских и
региональных печатных и электронных СМИ (радио, интернет-ресурсы).
Представленные материалы в обязательном порядке должны быть опубликованы или выйти в эфир на радио с 15 июля по 15 сентября 2017 года.
Количество конкурсных работ не ограничено.
Конкурс проводится на русском и кыргызском языках по следующим номинациям:
— Лучшая статья в печатных изданиях (1-е, 2-е, 3-е места);
— Лучший радиосюжет (1-е, 2-е, 3-е места);
— Лучшая статья, опубликованная в интернет-изданиях (1-е, 2-е, 3-е места).
Победителей конкурса наградят ценными призами.
В комиссию войдут представители организаторов конкурса, а также опытные журналисты.
Оценку представленных работ проведут по следующим критериям:
— соответствие тематике;
— правдивость и достоверность;
— содержательность;
— оригинальность;
— объем материала.
Для участия в конкурсе участники должны заполнить анкету установленного образца и представить конкурсный материал в комиссию не позднее 20 сентября 2017 года по адресу:
ОО «Альянс по репродуктивному здоровью», ул. Киевская, 55.
Тел. 0 (312) 66-31-44, rhak@infotel.kg.
Дополнительную информацию по заявленной тематике конкурса можно также получить по следующим телефонам:
0 (553) 55-44-57- программный менеджер общественного объединения Гульмира Суранаева,
0 (557) 78-78-57- программный координатор общественного объединения Аида Маатказиева.