Конкурс для СМИ на лучший материал о значении контрацепции

Министерство здравоохранения Кыргызстана и ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» в рамках информационной кампании

к Всемирному дню контрацепции

объявляют

конкурс среди журналистов на лучший материал о значении планирования семьи в укреплении здоровья и семейных отношений.

Конкурс проводится при финансовой поддержке Фонда народонаселения ООН в КР (ЮНФПА).

Цели:

— повышение информированности населения о значении контрацепции в планировании и укреплении семьи;

— продвижение и обеспечение гендерного равенства и здоровья молодежи;

— популяризация успешного опыта реализации местных программ в планировании семьи;

— укрепление общественной поддержки реформ в области репродуктивного здоровья;

— усиление ответственного подхода к обязанностям родителей.

Порядок проведения

В конкурсе могут принимать участие представители республиканских и

региональных печатных и электронных СМИ (радио, интернет-ресурсы).

Представленные материалы в обязательном порядке должны быть опубликованы или выйти в эфир на радио с 15 июля по 15 сентября 2017 года.

Количество конкурсных работ не ограничено.

Конкурс проводится на русском и кыргызском языках по следующим номинациям:

— Лучшая статья в печатных изданиях (1-е, 2-е, 3-е места);

— Лучший радиосюжет (1-е, 2-е, 3-е места);

— Лучшая статья, опубликованная в интернет-изданиях (1-е, 2-е, 3-е места).

Победителей конкурса наградят ценными призами.

В комиссию войдут представители организаторов конкурса, а также опытные журналисты.

Оценку представленных работ проведут по следующим критериям:

— соответствие тематике;

— правдивость и достоверность;

— содержательность;

— оригинальность;

— объем материала.

Для участия в конкурсе участники должны заполнить анкету установленного образца и представить конкурсный материал в комиссию не позднее 20 сентября 2017 года по адресу:

ОО «Альянс по репродуктивному здоровью», ул. Киевская, 55.

Тел. 0 (312) 66-31-44, rhak@infotel.kg.

Дополнительную информацию по заявленной тематике конкурса можно также получить по следующим телефонам:

0 (553) 55-44-57- программный менеджер общественного объединения Гульмира Суранаева,

0 (557) 78-78-57- программный координатор общественного объединения Аида Маатказиева.