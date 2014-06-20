Конкурс для журналистов на лучший материал по приграничным вопросам

Академия Deutsche Welle в рамках Проекта по улучшению освещения приграничных вопросов объявляет конкурс для журналистов Кыргызстана и Таджикистана на лучший материал по приграничным вопросам.

В нем могут принять участие журналисты, работающие в СМИ КР и РТ.

Тематика материалов должна отражать общественно значимые проблемы, события и процессы, актуальные для приграничных районов обеих стран:

— Использование природных ресурсов в приграничных районах;

— Условия, особенности, проблемы пересечения границ;

— Приграничная торговля и экономические связи;

— Культурно-исторические связи и традиции;

— Портреты жителей и жизнь в приграничных районах.

Участники могут предложить свои темы на конкурс.

Преимущество имеют материалы, созданные совместно журналистами из Кыргызстана и Таджикистана.

Материалы должны обязательно соответствовать стандартам качества информации, разработанным в рамках проекта и отраженным в Декларации о стандартах качества информации, при освещении приграничных вопросов. Редакции, готовые подписать данную декларацию, имеют преимущество.

На конкурс принимаются публикации на кыргызском, русском, таджикском языках, вышедшие в газете, на сайтах интернет-изданий, информационных агентств, ТВ, радио- и мультимедиаматериалы. Необходимо присылать копии или ссылки на уже опубликованные и вышедшие в эфир материалы.

Материалы на конкурс должны быть опубликованы с 1 июня по 1 ноября 2017 года в СМИ КР и РТ.

Для победителей конкурса предусмотрены призы:

1-е место – ноутбук;

2-е место – планшет;

3-е место – смартфон.

Также предусмотрены другие поощрительные призы для участников.

Заявку для участия в конкурсе необходимо направить не позднее 17.00 по местному времени 5 ноября 2017 года с указанием названия конкурса.

Партнеры проекта:

Кыргызстан. Марат Токоев, тел. +996 (777) 45-10-83, tokoevm@gmail.com;

Таджикистан. Нуриддин Каршибоев, тел.+ 992 (93) 504-30-13, knuriddin@yandex.ru.

Подробности заполнения заявки можно посмотреть здесь.