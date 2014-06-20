Конкурс для журналистов на тему защиты прав девочек-подростков

Общественная организация «Центр защиты детей» при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проводит конкурс журналистских работ, посвященный правам девочек-подростков.

Цели конкурса:

привлечение внимания общества к правам девочек-подростков в новостройках Бишкека;

содействие повышению роли девочек-подростков в различных сферах жизни для более устойчивого развития жизнедеятельности общества;

привлечение журналистов к объективному, недискриминационному и систематическому освещению тематик конкурса;

поддержка журналистов, чья профессиональная деятельность в области освещения социально-правовых проблем помогает находить актуальные решения.

Темы конкурсных работ: «Ранние браки». «Кража невест». «Стереотипы и мифы в отношении к девочкам и их правам». «Дискриминация девочек-подростков». «Ограничение возможностей в получении девочками профессии». «Эксплуатация труда (девочки-няньки, девочки-домработницы)».

«Успешные истории, которые рассказывают о методах преодоления вышеперечисленных практик».

К конкурсу также допускаются работы на другие темы, затрагивающие нарушения прав девочек-подростков.

Специалисты ОО «Центр защиты детей» готовы оказать поддержку журналистам в поиске тем и героев для конкурсных работ.

Требования к конкурсным работам

В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в печатных СМИ и онлайн-изданиях Кыргызстана. Приветствуется участие в конкурсе студентов журналистских факультетов, блогеров, колумнистов.

К конкурсу допускаются печатные работы в любых жанрах журналистики, опубликованные в печатных или онлайн-изданиях республики, которые были опубликованы с 1 января по 30 июня 2019 года.

Языки конкурсных работ – русский, кыргызский.

Процедура подачи заявок

Для участия в конкурсе участнику необходимо отправить свое резюме, ссылку на опубликованную конкурсную работу (или работы, если их несколько) и pdf-версию материала на почту: cpc.kyrgyzstan@gmail.com.

Срок подачи заявок – до 1 июля этого года.

Победителей конкурса ждут ценные призы!

По всем дополнительным вопросам обращаться к Назгул Долоткелдиевой, PR-специалисту ОО «Центр защиты детей», по тел. +996 (505) 450-634 или по электронной почте: cpc.kyrgyzstan@gmail.com.

Фото ЮНИСЕФ в КР