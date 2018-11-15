Конкурс для журналистов Центральной Азии по правам человека

В преддверии празднования 70-летия Всеобщей декларации по правам человека Офис ООН по правам человека в Центральной Азии совместно c Представительством IWPR в ЦА объявляет конкурс среди представителей СМИ.

Его цель – содействие соблюдению и уважению прав и свобод человека в Центральной Азии.

Задачи конкурса:

повышение эффективности освещения проблем, связанных с нарушениями прав человека;

пропаганда правовых знаний среди населения стран Центральной Азии;

улучшение информированности общественности в правозащитной сфере;

поддержка и поощрение высокого профессионализма журналистов в этой области.

Участниками конкурса могут стать журналисты, работающие в печатных и онлайн-изданиях, на ТВ и радио Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Языки конкурсных работ: казахский, кыргызский, таджикский, узбекский и русский.

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 (GMT+6) 30 ноября 2018 года.

Призовой фонд:

1-е место – ноутбук;

2-е место – ноутбук;

3-е место – сотовый телефон.

В рамках конкурса планируются дополнительные поощрительные призы за журналистские работы по четырем специальным номинациям:

Освещение вопросов, связанных с правами детей и женщин. Освещение вопросов, связанных с пытками, избиениями, незаконными арестами и заключением в тюрьму. Освещение вопросов, связанных со свободой слова и прессы. Освещение вопросов, связанных со свободой мысли, совести и религии.

Поощрительные призы – сотовый телефон.

Конкурсные работы будут оценивать независимые члены конкурсной комиссии по следующим критериям:

Креативность. Приветствуется нестандартный подход к освещению вопросов прав человека как по форме подачи материала, так и по содержанию.

Приветствуется нестандартный подход к освещению вопросов прав человека как по форме подачи материала, так и по содержанию. Выразительность. Авторы конкурсных материалов должны профессионально использовать весь комплекс выразительных средств, присущих тем или иным видам СМИ.

Авторы конкурсных материалов должны профессионально использовать весь комплекс выразительных средств, присущих тем или иным видам СМИ. Результативность. Приветствуется, если конкурсные материалы вызывают общественный резонанс, способствуют общественному обсуждению поднятых проблем.

Приветствуется, если конкурсные материалы вызывают общественный резонанс, способствуют общественному обсуждению поднятых проблем. Актуальность. Тема и содержание конкурсных материалов должны всесторонне отражать конкретные ситуации в сфере защиты прав человека в Центральноазиатском регионе, раскрывать реальные проблемы и показывать возможные пути их решения.

Тема и содержание конкурсных материалов должны всесторонне отражать конкретные ситуации в сфере защиты прав человека в Центральноазиатском регионе, раскрывать реальные проблемы и показывать возможные пути их решения. Аналитический подход. Приветствуются конкурсные материалы, выявляющие и демонстрирующие связь правозащитных проблем с важнейшими социальными, политическими, экономическими и культурными событиями в странах региона.

Приветствуются конкурсные материалы, выявляющие и демонстрирующие связь правозащитных проблем с важнейшими социальными, политическими, экономическими и культурными событиями в странах региона. Доступность. Конкурсные материалы должны быть изложены на понятном и доступном для целевой аудитории издания языке, простым стилем.

Конкурсные материалы должны быть изложены на понятном и доступном для целевой аудитории издания языке, простым стилем. Достоверность. В конкурсных материалах цифры, факты и другие данные должны соответствовать действительности.

В конкурсных материалах цифры, факты и другие данные должны соответствовать действительности. Объективность. Конкурсные материалы должны быть сбалансированными, беспристрастными.

В состав конкурсной комиссии войдут представители правозащитных организаций, медиаэксперты и журналисты из государств ЦА.

Условия участия:

В конкурсе могут принять участие работы, опубликованные в центральноазиатских СМИ с 1 января по 30 ноября 2018 года.

От одного автора или соавторов можно подавать не более одной работы.

Если в конкурсе участвует материал, подготовленный в соавторстве, другие авторы должны быть об этом оповещены до подачи заявки. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения спора об авторских правах.

Отправленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать материалы, поступившие для участия в конкурсе с указанием авторских прав.

К участию в конкурсе не принимаются научные публикации, материалы/доклады семинаров, тренингов, конференций, круглых столов и работы, не соответствующие тематике конкурса.

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст участников не ограничен.

Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде посредством онлайн-формы.

Все материалы должны иметь подтверждение публикации (копия газетной/журнальной полосы, скриншот интернет-ресурса, эфирная справка с указанием даты и времени выхода материала на ТВ/радиоэфир). Аудио- и видеоработы обязательно должны быть загружены на файлообменники, откуда их можно прослушать или скачать, а ссылки на них – четко указаны в самой заявке.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей:

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 10 декабря 2018 года .

. Награждение победителей состоится в каждой из стран ЦА на площадках УВКПЧ ООН, приуроченных к Международному дню прав человека.

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать призовой фонд не полностью в зависимости от количества и качества поступивших на конкурс материалов. Сэкономленные средства будут израсходованы на поощрительные призы.

При возникновении вопросов вы можете обратиться в Представительство Института по освещению войны и мира в ЦА по эл. почте: jamilya@iwpr.net или по тел.: +996 (312) 312-995, 313-411.

Дополнительная информация на сайте: www.cabar.asia.

Форма заявки