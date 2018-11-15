Конкурс для журналистов Центральной Азии по правам человека
В преддверии празднования 70-летия Всеобщей декларации по правам человека Офис ООН по правам человека в Центральной Азии совместно c Представительством IWPR в ЦА объявляет конкурс среди представителей СМИ.
Его цель – содействие соблюдению и уважению прав и свобод человека в Центральной Азии.
Задачи конкурса:
- повышение эффективности освещения проблем, связанных с нарушениями прав человека;
- пропаганда правовых знаний среди населения стран Центральной Азии;
- улучшение информированности общественности в правозащитной сфере;
- поддержка и поощрение высокого профессионализма журналистов в этой области.
Участниками конкурса могут стать журналисты, работающие в печатных и онлайн-изданиях, на ТВ и радио Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Языки конкурсных работ: казахский, кыргызский, таджикский, узбекский и русский.
Крайний срок подачи заявок – до 17.00 (GMT+6) 30 ноября 2018 года.
Призовой фонд:
- 1-е место – ноутбук;
- 2-е место – ноутбук;
- 3-е место – сотовый телефон.
В рамках конкурса планируются дополнительные поощрительные призы за журналистские работы по четырем специальным номинациям:
- Освещение вопросов, связанных с правами детей и женщин.
- Освещение вопросов, связанных с пытками, избиениями, незаконными арестами и заключением в тюрьму.
- Освещение вопросов, связанных со свободой слова и прессы.
- Освещение вопросов, связанных со свободой мысли, совести и религии.
Поощрительные призы – сотовый телефон.
Конкурсные работы будут оценивать независимые члены конкурсной комиссии по следующим критериям:
- Креативность. Приветствуется нестандартный подход к освещению вопросов прав человека как по форме подачи материала, так и по содержанию.
- Выразительность. Авторы конкурсных материалов должны профессионально использовать весь комплекс выразительных средств, присущих тем или иным видам СМИ.
- Результативность. Приветствуется, если конкурсные материалы вызывают общественный резонанс, способствуют общественному обсуждению поднятых проблем.
- Актуальность. Тема и содержание конкурсных материалов должны всесторонне отражать конкретные ситуации в сфере защиты прав человека в Центральноазиатском регионе, раскрывать реальные проблемы и показывать возможные пути их решения.
- Аналитический подход. Приветствуются конкурсные материалы, выявляющие и демонстрирующие связь правозащитных проблем с важнейшими социальными, политическими, экономическими и культурными событиями в странах региона.
- Доступность. Конкурсные материалы должны быть изложены на понятном и доступном для целевой аудитории издания языке, простым стилем.
- Достоверность. В конкурсных материалах цифры, факты и другие данные должны соответствовать действительности.
- Объективность. Конкурсные материалы должны быть сбалансированными, беспристрастными.
В состав конкурсной комиссии войдут представители правозащитных организаций, медиаэксперты и журналисты из государств ЦА.
Условия участия:
- В конкурсе могут принять участие работы, опубликованные в центральноазиатских СМИ с 1 января по 30 ноября 2018 года.
- От одного автора или соавторов можно подавать не более одной работы.
- Если в конкурсе участвует материал, подготовленный в соавторстве, другие авторы должны быть об этом оповещены до подачи заявки. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения спора об авторских правах.
- Отправленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать материалы, поступившие для участия в конкурсе с указанием авторских прав.
- К участию в конкурсе не принимаются научные публикации, материалы/доклады семинаров, тренингов, конференций, круглых столов и работы, не соответствующие тематике конкурса.
- Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст участников не ограничен.
Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде посредством онлайн-формы.
Все материалы должны иметь подтверждение публикации (копия газетной/журнальной полосы, скриншот интернет-ресурса, эфирная справка с указанием даты и времени выхода материала на ТВ/радиоэфир). Аудио- и видеоработы обязательно должны быть загружены на файлообменники, откуда их можно прослушать или скачать, а ссылки на них – четко указаны в самой заявке.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
- Итоги конкурса будут объявлены не позднее 10 декабря 2018 года.
- Награждение победителей состоится в каждой из стран ЦА на площадках УВКПЧ ООН, приуроченных к Международному дню прав человека.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать призовой фонд не полностью в зависимости от количества и качества поступивших на конкурс материалов. Сэкономленные средства будут израсходованы на поощрительные призы.
При возникновении вопросов вы можете обратиться в Представительство Института по освещению войны и мира в ЦА по эл. почте: jamilya@iwpr.net или по тел.: +996 (312) 312-995, 313-411.
Дополнительная информация на сайте: www.cabar.asia.