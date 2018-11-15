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Конкурс для журналистов Центральной Азии по правам человека

15 ноября 18
Теги: IWPRКонкурс для журналистовправа человекаУВКПЧ ООН

В преддверии празднования 70-летия Всеобщей декларации по правам человека Офис ООН по правам человека в Центральной Азии совместно c Представительством IWPR в ЦА объявляет конкурс среди представителей СМИ. 

Его цель – содействие соблюдению и уважению прав и свобод человека в Центральной Азии.

Задачи конкурса:

  • повышение эффективности освещения проблем, связанных с нарушениями прав человека;
  • пропаганда правовых знаний среди населения стран Центральной Азии;
  • улучшение информированности общественности в правозащитной сфере;
  • поддержка и поощрение высокого профессионализма журналистов в этой области.

Участниками конкурса могут стать журналисты, работающие в печатных и онлайн-изданиях, на ТВ и радио Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Языки конкурсных работ: казахский, кыргызский, таджикский, узбекский и русский.

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 (GMT+6) 30 ноября 2018 года.

Призовой фонд:

  • 1-е место – ноутбук;
  • 2-е место – ноутбук;
  • 3-е место – сотовый телефон.

В рамках конкурса планируются дополнительные поощрительные призы за журналистские работы по четырем специальным номинациям:

  1. Освещение вопросов, связанных с правами детей и женщин.
  2. Освещение вопросов, связанных с пытками, избиениями, незаконными арестами и заключением в тюрьму.
  3. Освещение вопросов, связанных со свободой слова и прессы.
  4. Освещение вопросов, связанных со свободой мысли, совести и религии.

Поощрительные призы – сотовый телефон.

Конкурсные работы будут оценивать независимые члены конкурсной комиссии по следующим критериям:

  • Креативность. Приветствуется нестандартный подход к освещению вопросов прав человека как по форме подачи материала, так и по содержанию.
  • Выразительность. Авторы конкурсных материалов должны профессионально использовать весь комплекс выразительных средств, присущих тем или иным видам СМИ.
  • Результативность. Приветствуется, если конкурсные материалы вызывают общественный резонанс, способствуют общественному обсуждению поднятых проблем.
  • Актуальность. Тема и содержание конкурсных материалов должны всесторонне отражать конкретные ситуации в сфере защиты прав человека в Центральноазиатском регионе, раскрывать реальные проблемы и показывать возможные пути их решения.
  • Аналитический подход. Приветствуются конкурсные материалы, выявляющие и демонстрирующие связь правозащитных проблем с важнейшими социальными, политическими, экономическими и культурными событиями в странах региона.
  • Доступность. Конкурсные материалы должны быть изложены на понятном и доступном для целевой аудитории издания языке, простым стилем.
  • Достоверность. В конкурсных материалах цифры, факты и другие данные должны соответствовать действительности.
  • Объективность. Конкурсные материалы должны быть сбалансированными, беспристрастными.

В состав конкурсной комиссии войдут представители правозащитных организаций, медиаэксперты и журналисты из государств ЦА.

Условия участия:

  • В конкурсе могут принять участие работы, опубликованные в центральноазиатских СМИ с 1 января по 30 ноября 2018 года.
  • От одного автора или соавторов можно подавать не более одной работы.
  • Если в конкурсе участвует материал, подготовленный в соавторстве, другие авторы должны быть об этом оповещены до подачи заявки. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения спора об авторских правах.
  • Отправленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
  • Организаторы конкурса оставляют за собой право в последующем использовать материалы, поступившие для участия в конкурсе с указанием авторских прав.
  • К участию в конкурсе не принимаются научные публикации, материалы/доклады семинаров, тренингов, конференций, круглых столов и работы, не соответствующие тематике конкурса.
  • Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст участников не ограничен.

Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде посредством онлайн-формы. 

Все материалы должны иметь подтверждение публикации (копия газетной/журнальной полосы, скриншот интернет-ресурса, эфирная справка с указанием даты и времени выхода материала на ТВ/радиоэфир). Аудио- и видеоработы обязательно должны быть загружены на файлообменники, откуда их можно прослушать или скачать, а ссылки на них – четко указаны в самой заявке.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей:

  • Итоги конкурса будут объявлены не позднее 10 декабря 2018 года.
  • Награждение победителей состоится в каждой из стран ЦА на площадках УВКПЧ ООН, приуроченных к Международному дню прав человека.

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать призовой фонд не полностью в зависимости от количества и качества поступивших на конкурс материалов. Сэкономленные средства будут израсходованы на поощрительные призы.

При возникновении вопросов вы можете обратиться в Представительство Института по освещению войны и мира в ЦА по эл. почте: jamilya@iwpr.net или по тел.: +996 (312) 312-995, 313-411.

Дополнительная информация на сайте: www.cabar.asia.

Форма заявки

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