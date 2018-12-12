Конкурс. II региональная гражданская Лаборатория инноваций «СТОРИКРАФТ – Innovate. Play. Engage»
С 25 по 27 февраля 2019 года в Душанбе (Таджикистан) пройдет II региональная Лаборатория инноваций «СТОРИКРАФТ – Innovate. Play. Engage (Создаем. Играем. Вовлекаем)». Для участия в ней Интерньюс объявляет открытый конкурс проектных идей для создания инновационного медиапроекта на темы предотвращения радикализации.
Наш конкурс для креативных, амбициозных и профессиональных команд, готовых вступить в конкурентную борьбу за приз – грант на производство и продвижение инновационного медиапроекта.
Приз
Главный приз, который может получить ваша команда, – это грант на производство и продвижение медиапроекта в размере 14 тысяч евро.
Всего по результатам интенсивной командной работы до и во время лаборатории и последующего отбора мы планируем выдать шесть таких грантов.
Команда
Мы принимаем только командные заявки. Есть несколько условий:
Во-первых, команда должна быть межстрановой, то есть объединять профессионалов, проживающих в разных государствах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Минимум две страны в команде.
Во-вторых, команда должна состоять из профессионалов в разных сферах, готовых, объединившись, создать инновационный медиапроект.
Функциональный состав команды (обязательный список):
- продюсер;
- автор текстов;
- визуальный материал (фото/видео);
- дизайн и верстка;
- веб-разработка;
- эксперт по предотвращению радикализации.
Дополнительный список (опционально):
- анимация;
- иллюстрация/графика;
- антропология;
- звук;
- коммуникации;
- другие позиции.
В-третьих, примите во внимание, что победитель Инновационной лаборатории официально оформит контракт с Интерньюс, и так как команда межстрановая, уже на этапе подачи заявки нам необходимо знать, какая организация официально будет указана в контракте (юридическое название) – в случае, если выиграет и получит грант (см. заявку).
Тема проекта
К участию в конкурсе принимаются проектные идеи на актуальные и конфликто-чувствительные темы в сфере построения мира и стабильности в государствах Центральной Азии, в том числе для предотвращения радикализации, ведущей к насилию.
Что может стать основой для ваших идей?
Это могут быть такие направления в рамках основной темы:
- региональное сотрудничество;
- деятельность молодых лидеров, направленная на содействие миру и стабильности;
- инициативы, осуществляемые местными сообществами, активистами, организациями гражданского общества;
- продвижение медиаграмотности и сбалансированной информации, основанной на фактических данных по конфликто-чувствительным темам;
- инициативы, направленные на конкретные целевые аудитории – женщин, детей, мигрантов – по предотвращению радикализации;
- проекты, осуществляемые организациями гражданского общества в партнерстве с государственными учреждениями;
- истории людей и успешный опыт на тему предотвращения радикализации.
В чем инновационность лаборатории?
Проекты, которые участники создадут за три дня, – это медийные истории, которые могут быть разработаны и воплощены командами с использованием:
- интерактива;
- персонализации;
- различных каналов доставки контента;
- вариативного финала;
- игры / элементов геймификации;
- других технологий, дающих вашей идее преимущество, широкое распространение и вовлечение аудитории.
Этапы Иннолаба
До 15 января 2019 года включительно вы подаете командную заявку, в которой детально описываете:
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состав команды (укажите специализацию членов команды и страну, откуда они);
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юридическое название организации из состава команды, которая в случае победы на Иннолабе заключит контракт с Интерньюс;
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тему проекта (кратко, в одном предложении);
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целевую аудиторию и ее «боль» (наиболее важную проблему);
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идею проекта, где указываете его формат (как он будет выглядеть в итоге) и как вы его планируете создавать (методы);
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в чем инновационность вашего проекта.
Принятые заявки рассмотрит конкурсная комиссия. На основании ее решения будет сформирован состав участников.
С 17 по 23 января – неделя консультаций для команд, отобранных на участие в Иннолабе.
С 29 января по 1 февраля (то есть за месяц до самого Иннолаба) пройдет четыре вебинара, участие в которых для всех отобранных команд обязательно. Первый вебинар – организационный, во время которого вы получите все ответы на ваши вопросы и обсудите условия участия. Три следующих вебинара проведут менторы Иннолаба, основная цель которых – помочь вам за месяц подготовить прототип своего проекта.
24 февраля, день заезда – «Нулевая встреча». На ней участники презентуют прототипы своих проектов.
25-27 февраля – основная программа Иннолаба «СТОРИКРАФТ – Innovate. Play. Engage (Создаем. Играем. Вовлекаем)».
Условия участия
На Иннолаб команды приезжают с прототипом проекта, который они презентуют на «Нулевой встрече» 24 февраля. Последующие три дня работы на Иннолабе – это шлифовка и доработка вашей идеи при поддержке менторов и помощи организаторов.
Финал – презентация идеи и отбор победителей.
Лучшие шесть медиапроектов, разработанных во время Иннолаба, станут участниками грантовой программы и получат средства для их реализации.
Если вы готовы пройти этот путь, подавайте заявки!
Срок приема – до 15 января 2019 года включительно.
Участие в программе является бесплатным. Организаторы покрывают расходы на проживание, питание и транспорт для отобранных в результате конкурса участников. Интерньюс не дает объяснений относительно отклоненных заявок.
Контакты
Заполненную форму заявки и резюме присылайте на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu.
Скачать заявку можно здесь.
За дополнительной информацией по Иннолабу обращаться к программным менеджерам проекта:
- Назым Тоганбаева, программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu;
- Аида Уманова, программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org;
- Шероз Шарипов, программный менеджер по Таджикистану, ssharipov@internews.org;
- Тимур Оганов, региональный программный менеджер, toganov@internews.org.
Региональная гражданская Лаборатория инноваций «СТОРИКРАФТ – Innovate. Play. Engage» проводится в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», реализуемого Интерньюс при финансовой поддержке Европейского союза.
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