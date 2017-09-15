Представительство Института по освещению войны и мира в Кыргызстане (IWPR) объявляет Национальный конкурс на лучшее журналистское расследование в области прав человека.

Он проводится в рамках проекта «Формирование практики журналистских расследований для продвижения демократических реформ: налаживание взаимодействия между представителями правозащитных организаций, государственных институтов и СМИ», финансируемого Европейским союзом.

Штатным и внештатным авторам печатных, радио, ТВ и интернет-СМИ необходимо представить подборки опубликованных или вышедших в эфир журналистских расследований на темы, касающиеся нарушения прав человека.

Все участвующие в конкурсе материалы должны быть опубликованы или выйти в эфир с 18 ноября 2016 года по 15 октября 2017 года.

Языки конкурсных материалов – кыргызский, русский.

От одного автора или соавторов можно подать не более трех работ.

Конкурсная комиссия рассмотрит материалы и определит победителей не позднее 10 декабря 2017 года.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

• наличие элементов журналистского расследования;

• эксклюзивность обнаруженных правонарушений: автор обнаружил несоответствия в результате собственного расследования, т. е. без первоначальной информации со стороны правоохранительных органов и других госструктур, общественных организаций;

• наличие исчерпывающей доказательной базы и фактологии;

• результативность: приветствуется, если конкурсные материалы вызывают общественный резонанс, способствуют общественному обсуждению поднятых проблем;

• объективность: конкурсные материалы должны быть сбалансированными, беспристрастными;

• актуальность: тема и содержание конкурсных материалов должны всесторонне отражать конкретные ситуации в сфере защиты прав человека в КР, раскрывать реальные проблемы и показывать возможные пути их решения;

• аналитический подход: приветствуются конкурсные материалы, выявляющие и демонстрирующие связь правозащитных проблем с важнейшими социальными, политическими, экономическими и культурными событиями в стране;

• доступность: конкурсные материалы должны быть изложены простым стилем, на понятном и доступном для целевой аудитории издания языке;

• достоверность: в конкурсных материалах цифры, факты и другие данные должны соответствовать действительности;

• креативность: приветствуется нестандартный подход к освещению правозащитных тем как по форме подачи материала, так и по уровню содержания;

• выразительность: авторы конкурсных материалов должны профессионально использовать весь комплекс выразительных средств, присущих тем или иным видам СМИ. Награждение победителей пройдет 10 декабря 2017 года, в Международный день защиты прав человека, в Бишкеке. Победителям конкурса достанутся денежные призы по следующим номинациям: Печатные / онлайн-СМИ

1-е место — $500;

2-е место — $300;

3-е место — $200. ТВ / радио

1-е место — $500;

2-е место — $300;

3-е место — $200.

Авторам необходимо представлять все материалы в Представительство Института по освещению войны и мира в КР по электронной почте konkurs.centralasia@iwpr.net.

Последний срок предоставления конкурсных материалов – 17.00 15 октября 2017 года.

Форму заявки можно скачать на сайте www.cabar.asia по ссылкам: заявка на русском; заявка на кыргызском.

Подробнее смотрите на сайте www.cabar.asia

За дополнительной информацией или для получения формы заявки обращайтесь в Представительство IWPR в Кыргызстане по адресу:

г. Бишкек, ул. Киевская, 114/2, офис 1;

тел.: +996 (312) 312-995, 313-411;

e-mail: iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net.