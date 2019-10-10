Конкурс на лучший материал по приграничным вопросам для журналистов Кыргызстана и Таджикистана

Проект по улучшению освещения приграничных вопросов Академии Deutsche Welle объявляет конкурс для журналистов Кыргызстана и Таджикистана на лучший материал по приграничным вопросам.

Цели конкурса:

повысить качество и количество материалов в СМИ о наиболее значимых вопросах в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана;

развитие профессиональных связей между СМИ обеих стран.

Проект по улучшению освещения приграничных вопросов нацелен на содействие повышению качества информации о приграничных вопросах и проблемах, улучшению информированности населения о наиболее значимых событиях на границе.

В конкурсную комиссию войдут медиаэксперты и специалисты из Кыргызстана и Таджикистана.

Критерии оценки материалов:

достоверность;

сбалансированность;

нейтральность;

информативность;

актуальность;

соблюдение принципа «Не навреди!»;

при описании конфликтных ситуаций наличие компетентных источников, предлагающих пути решения;

содействие миру и добрососедству, расширению связей между населением двух государств.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в СМИ Кыргызстана и Таджикистана.

Тематика материалов должна отражать общественно значимые проблемы, события и процессы, актуальные для приграничных районов обеих стран:

Использование природных ресурсов в приграничных районах. Условия, особенности, проблемы пересечения границ. Приграничная торговля и экономические связи. Культурно-исторические связи и традиции. Портреты жителей и жизнь в приграничных районах.

Участники могут предложить свои темы на конкурс.

Материалы, созданные совместно журналистами из Кыргызстана и Таджикистана, будут иметь преимущество.

Материалы должны обязательно соответствовать стандартам качества информации, разработанным в рамках проекта и отраженным в Декларации о стандартах качества информации при освещении приграничных вопросов. Редакции, готовые подписать данную декларацию, будут иметь преимущество.

На конкурс принимаются материалы: публикации в газете, на сайтах интернет-изданий, информационных агентств, ТВ/радио, мультимедиа. Необходимо присылать копии или ссылки на уже опубликованные и вышедшие в эфир материалы.

Материалы могут быть на кыргызском, русском и таджикском языках.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку со следующей информацией:

ФИО журналиста или группы журналистов. Название СМИ, имя руководителя. Юридический адрес, веб-сайт, телефон, e-mail. Электронная копия (.pdf, .jpg) или ссылка на опубликованный/вышедший в эфир материал с подтверждением даты публикации/выхода в эфир (эфирная справка).

Для победителей конкурса предусмотрены призы:

1-е место – ноутбук;

2-е место – смартфон;

3-е место – смартфон.

Материалы на конкурс должны быть опубликованы с 1 февраля по 20 октября 2019 года в СМИ Кыргызстана и Таджикистана.

Заявку для участия в конкурсе необходимо направить не позднее 17.00 по местному времени 20 октября этого года с указанием названия конкурса партнерам проекта:

в Кыргызстане ОФ «Центр медиаразвития», Наргиза Нанакеева, +996 (312) 66-30-13, nekki2012@gmail.com ;

в Таджикистане Нуриддин Каршибоев, +992 (93) 504-30-13, knuriddin@yandex.ru.

партнеры проекта в Кыргызстане ОФ «Центр медиаразвития»