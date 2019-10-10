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Конкурс на лучший материал по приграничным вопросам для журналистов Кыргызстана и Таджикистана

10 октября 19
Теги: Конкурс для журналистовКыргызстан-Таджикистан

Проект по улучшению освещения приграничных вопросов Академии Deutsche Welle объявляет конкурс для журналистов Кыргызстана и Таджикистана на лучший материал по приграничным вопросам.

Цели конкурса:

  • повысить качество и количество материалов в СМИ о наиболее значимых вопросах в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана;
  • развитие профессиональных связей между СМИ обеих стран.

 

Проект по улучшению освещения приграничных вопросов нацелен на содействие повышению качества информации о приграничных вопросах и проблемах, улучшению информированности населения о наиболее значимых событиях на границе. 

В конкурсную комиссию войдут медиаэксперты и специалисты из Кыргызстана и Таджикистана.

 

Критерии оценки материалов:

  • достоверность;
  • сбалансированность;
  • нейтральность;
  • информативность;
  • актуальность;
  • соблюдение принципа «Не навреди!»;
  • при описании конфликтных ситуаций наличие компетентных источников, предлагающих пути решения;
  • содействие миру и добрососедству, расширению связей между населением двух государств.

 

Условия конкурса

 

В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в СМИ Кыргызстана и Таджикистана.

 

Тематика материалов должна отражать общественно значимые проблемы, события и процессы, актуальные для приграничных районов обеих стран:

 

  1. Использование природных ресурсов в приграничных районах.
  2. Условия, особенности, проблемы пересечения границ.
  3. Приграничная торговля и экономические связи.
  4. Культурно-исторические связи и традиции.
  5. Портреты жителей и жизнь в приграничных районах.

 

Участники могут предложить свои темы на конкурс.

 

Материалы, созданные совместно журналистами из Кыргызстана и Таджикистана, будут иметь преимущество.

Материалы должны обязательно соответствовать стандартам качества информации, разработанным в рамках проекта и отраженным в Декларации о стандартах качества информации при освещении приграничных вопросов. Редакции, готовые подписать данную декларацию, будут иметь преимущество.

 

На конкурс принимаются материалы: публикации в газете, на сайтах интернет-изданий, информационных агентств, ТВ/радио, мультимедиа. Необходимо присылать копии или ссылки на уже опубликованные и вышедшие в эфир материалы.

 

Материалы могут быть на кыргызском, русском и таджикском языках.

 

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку со следующей информацией:

 

  1. ФИО журналиста или группы журналистов.
  2. Название СМИ, имя руководителя.
  3. Юридический адрес, веб-сайт, телефон, e-mail.
  4. Электронная копия (.pdf, .jpg) или ссылка на опубликованный/вышедший в эфир материал с подтверждением даты публикации/выхода в эфир (эфирная справка).

 

Для победителей конкурса предусмотрены призы:

1-е место – ноутбук;

2-е место – смартфон;

3-е место – смартфон.

Материалы на конкурс должны быть опубликованы с 1 февраля по 20 октября 2019 года в СМИ Кыргызстана и Таджикистана.

Заявку для участия в конкурсе необходимо направить не позднее 17.00 по местному времени 20 октября этого года с указанием названия конкурса партнерам проекта:

 

  • в Кыргызстане ОФ «Центр медиаразвития», Наргиза Нанакеева, +996 (312) 66-30-13, nekki2012@gmail.com;

 

  • в Таджикистане Нуриддин Каршибоев, +992 (93) 504-30-13, knuriddin@yandex.ru.

 

  партнеры проекта в Кыргызстане ОФ «Центр медиаразвития»

 

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