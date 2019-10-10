Конкурс на лучший материал по приграничным вопросам для журналистов Кыргызстана и Таджикистана
Проект по улучшению освещения приграничных вопросов Академии Deutsche Welle объявляет конкурс для журналистов Кыргызстана и Таджикистана на лучший материал по приграничным вопросам.
Цели конкурса:
- повысить качество и количество материалов в СМИ о наиболее значимых вопросах в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана;
- развитие профессиональных связей между СМИ обеих стран.
Проект по улучшению освещения приграничных вопросов нацелен на содействие повышению качества информации о приграничных вопросах и проблемах, улучшению информированности населения о наиболее значимых событиях на границе.
В конкурсную комиссию войдут медиаэксперты и специалисты из Кыргызстана и Таджикистана.
Критерии оценки материалов:
- достоверность;
- сбалансированность;
- нейтральность;
- информативность;
- актуальность;
- соблюдение принципа «Не навреди!»;
- при описании конфликтных ситуаций наличие компетентных источников, предлагающих пути решения;
- содействие миру и добрососедству, расширению связей между населением двух государств.
Условия конкурса
В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в СМИ Кыргызстана и Таджикистана.
Тематика материалов должна отражать общественно значимые проблемы, события и процессы, актуальные для приграничных районов обеих стран:
- Использование природных ресурсов в приграничных районах.
- Условия, особенности, проблемы пересечения границ.
- Приграничная торговля и экономические связи.
- Культурно-исторические связи и традиции.
- Портреты жителей и жизнь в приграничных районах.
Участники могут предложить свои темы на конкурс.
Материалы, созданные совместно журналистами из Кыргызстана и Таджикистана, будут иметь преимущество.
Материалы должны обязательно соответствовать стандартам качества информации, разработанным в рамках проекта и отраженным в Декларации о стандартах качества информации при освещении приграничных вопросов. Редакции, готовые подписать данную декларацию, будут иметь преимущество.
На конкурс принимаются материалы: публикации в газете, на сайтах интернет-изданий, информационных агентств, ТВ/радио, мультимедиа. Необходимо присылать копии или ссылки на уже опубликованные и вышедшие в эфир материалы.
Материалы могут быть на кыргызском, русском и таджикском языках.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку со следующей информацией:
- ФИО журналиста или группы журналистов.
- Название СМИ, имя руководителя.
- Юридический адрес, веб-сайт, телефон, e-mail.
- Электронная копия (.pdf, .jpg) или ссылка на опубликованный/вышедший в эфир материал с подтверждением даты публикации/выхода в эфир (эфирная справка).
Для победителей конкурса предусмотрены призы:
1-е место – ноутбук;
2-е место – смартфон;
3-е место – смартфон.
Материалы на конкурс должны быть опубликованы с 1 февраля по 20 октября 2019 года в СМИ Кыргызстана и Таджикистана.
Заявку для участия в конкурсе необходимо направить не позднее 17.00 по местному времени 20 октября этого года с указанием названия конкурса партнерам проекта:
- в Кыргызстане ОФ «Центр медиаразвития», Наргиза Нанакеева, +996 (312) 66-30-13, nekki2012@gmail.com;
- в Таджикистане Нуриддин Каршибоев, +992 (93) 504-30-13, knuriddin@yandex.ru.
партнеры проекта в Кыргызстане ОФ «Центр медиаразвития»