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Конкурс на лучшую журналистскую работу по проблемам изменения климата

7 сентября 18
Теги: изменение климатаКонкурс для журналистовэкологическая журналистика

«Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря» (CAMP4ASB) объявляет конкурс журналистских работ на освещение проблем изменения климата в странах Центральной Азии.

В конкурсе могут принять участие медиапрофессионалы (журналисты, корреспонденты, репортеры, фрилансеры, блогеры) из государств Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).

Пять победителей конкурса поедут на 24-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции по изменению климата (СОР-24), которая пройдет в декабре 2018 года в Катовице (Польша).

На конкурс принимаются журналистские работы, опубликованные (вышедшие в эфир) с 1 апреля по 10 октября 2018 года.

Каждый участник может представить на конкурс неограниченное количество работ на заданную тему. Работы желательно высылать сразу после выхода их в публикацию на адрес media@carececo.org.

Присланные на конкурс работы будут размещаться по мере их поступления на сайте www.ca-climate.org.

Работы будут оцениваться по следующим критериям:

  1. Соответствие заявленной теме конкурса.
  2. Наличие сформулированной проблемы, связанной с изменением климата.
  3. Комплексность: всестороннее рассмотрение сформулированной проблемы.
  4. Актуальность: проблема злободневна для одной из стран ЦА или региона в целом.
  5. Наличие аргументов и мнений не менее двух сторон проблемы.
  6. Простота и понятность языка (доступность широкой аудитории).
  7. Наличие реальных историй.
  8. Действенность: наличие предлагаемых решений.

Победители конкурса будут определены мнением компетентного жюри до 30 октября 2018 года.

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить не позднее 10 октября 2018 года включительно.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по этой ссылке.

Источник: climate.carececo.org/

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