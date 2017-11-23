Конкурс на получение всемирной премии по дата-журналистике

Конкурс на получение премии по журналистике данных – Data Journalism Awards – 2018 – организует Global Editors Network (GEN) при финансовой поддержке Google News Lab и Фонда Найтов (John S. and James L. Knight Foundation).

Принять участие в нем могут некоммерческие организации и журналисты – как штатные сотрудники, так и фрилансеры.

Категории:

— лучшая визуализация данных года;

— лучшее журналистское расследование года;

— новостное приложение для работы с данными;

— лучший веб-сайт в области журналистики данных;

— лучшее использование данных в срочных новостях;

— награда за использование открытых данных;

— лучшее индивидуальное портфолио;

— лучшая команда в области работы с данными;

— инновации в журналистике данных;

— небольшие редакции;

— лучший студент или молодой журналист данных;

— выбор аудитории.

Победители в каждой из 12 категорий получат призы размером 1 801 евро.

Принимаются работы на английском языке, опубликованные или выпущенные в эфир с 14 апреля 2017 года по 26 марта 2018 года.

Материалы на других языках должны сопровождаться переводом на английский язык.

Заявки принимаются до 26 марта 2018 года.

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Церемония награждения пройдет 31 мая 2018 года в Лиссабоне (Португалия) в рамках Global Editors Network Summit – ежегодной встречи, на которую собираются 500 главных редакторов со всего мира.