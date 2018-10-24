Конкурс на разработку информационно-аналитического портала www.pk.kg

Требуется разработка информационно-аналитического портала для ключевого партнера проекта «Медиа-К» интернет-издания «Политклиника» — pk.kg.

Сайт должен выполнять функцию мультимедийного издания.

Перед разработчиками ставится задача – провести бэкап и перенести весь контент нынешнего сайта pk.kg на новую площадку с таким же названием, а также оказать техническую поддержку в течение 12 месяцев и разработать систему защиты от кибератак и систему безопасности портала.

Сайт должен отвечать современным технологиям и трендам в онлайн-медиа, которые включают в себя его адаптацию для мобильных устройств, возможность встраивания контента внешних сервисов, интерактивных элементов, установку плагинов социальных сетей и т. д.

Подробное техническое задание можно скачать по ссылке:

Техническое задание_Политклиника

Коммерческие предложения необходимо направить до 31 октября 2018 года по электронному адресу ofispolitklinika@gmail.com, а копию письма по электронному адресу nsariev@internews.org.

Дополнительную информацию можно получить по тел. + 996 (700) 80-29-06.