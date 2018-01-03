Конкурс по освещению доступа ЛОВЗ к процессам принятия решений
Конкурс среди журналистов и блогеров Кыргызстана на освещение темы доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений объявлен Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в КР при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Конкурс приурочен к процессу ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов в Кыргызстане, а также к Всемирному дню выборов, проводимому в этом году 7 февраля.
Работы принимаются с 7 февраля по 12 апреля 2019 года.
Участники конкурса могут представить несколько материалов, опубликованных или вышедших в эфир с 1 ноября 2018 года по 12 апреля 2019-го (включительно).
Полную информацию о конкурсе можно скачать в приложенном документе.
Номинации конкурса:
- Лучший материал в печатных или электронных СМИ.
- Лучший видеорепортаж, вышедший на телевизионных каналах.
- Лучший материал в Интернете.
Призы
Победители конкурса награждаются дипломами за участие, ценными и памятными призами.
Приз за лучший материал будет вручаться одному победителю в каждой номинации:
- Лучший материал в печатных и/или электронных СМИ – профессиональный диктофон.
- Лучший видеорепортаж – Action Camera Xiaomi формата 4K.
- Лучший материал в Интернете – веб-камера Logitech C920 HD Pro и наушники Kingston HyperX.
Второго и третьего мест в конкурсе не предусмотрено. Организатор конкурса оставляет за собой право вручения поощрительного приза.
Материалы на конкурс принимаются на электронный адрес ifeskg@ifes.org.
В теме письма важно указать «Заявка на конкурс СМИ».
В письме необходимо указать:
- ФИО;
- дату выхода материалов, название редакции:
— для онлайн-СМИ – указать ссылки на материалы;
— для газет – прикрепить файл в формате PDF c версткой страницы;
— для видеоматериалов – прикрепить видеофайл либо ссылку для его скачивания;
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контактный номер телефона и электронный адрес подающего заявку.
Офис Представительства Международного фонда избирательных систем – тел. +996 (312) 88-31-75.
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