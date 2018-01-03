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Конкурс по освещению доступа ЛОВЗ к процессам принятия решений

7 февраля 19
Теги: IFESдоступ к принятию решенийКонкурс для журналистовЛОВЗ

Конкурс среди журналистов и блогеров Кыргызстана на освещение темы доступа людей с инвалидностью к процессам принятия решений объявлен Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) в КР при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Конкурс приурочен к процессу ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов в Кыргызстане, а также к Всемирному дню выборов, проводимому в этом году 7 февраля.

Работы принимаются с 7 февраля по 12 апреля 2019 года.

Участники конкурса могут представить несколько материалов, опубликованных или вышедших в эфир с 1 ноября 2018 года по 12 апреля 2019-го (включительно).

Полную информацию о конкурсе можно скачать в приложенном документе.

Номинации конкурса:

  1. Лучший материал в печатных или электронных СМИ.
  2. Лучший видеорепортаж, вышедший на телевизионных каналах.
  3. Лучший материал в Интернете.

Призы

Победители конкурса награждаются дипломами за участие, ценными и памятными призами.

Приз за лучший материал будет вручаться одному победителю в каждой номинации:

  1. Лучший материал в печатных и/или электронных СМИ – профессиональный диктофон.
  2. Лучший видеорепортаж – Action Camera Xiaomi формата 4K.
  3. Лучший материал в Интернете – веб-камера Logitech C920 HD Pro и наушники Kingston HyperX.

Второго и третьего мест в конкурсе не предусмотрено. Организатор конкурса оставляет за собой право вручения поощрительного приза.

Материалы на конкурс принимаются на электронный адрес ifeskg@ifes.org.

В теме письма важно указать «Заявка на конкурс СМИ».

В письме необходимо указать:

  • ФИО;
  • дату выхода материалов, название редакции:

— для онлайн-СМИ – указать ссылки на материалы;

— для газет – прикрепить файл в формате PDF c версткой страницы;

— для видеоматериалов – прикрепить видеофайл либо ссылку для его скачивания;

  • контактный номер телефона и электронный адрес подающего заявку.

Офис Представительства Международного фонда избирательных систем – тел. +996 (312) 88-31-75.

Фото www.pixabay

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