Конкурс по освещению медиации в Кыргызстане
Журналисты, блогеры, общественные деятели, представители НГО и юридического сообщества приглашаются к участию в конкурсе по освещению вопросов развития медиации в КР.
Конкурс проводится Международной организацией по праву развития (IDLO) в рамках проекта ЕБРР «Развитие коммерческой медиации в Кыргызской Республике» в партнерстве с Министерством юстиции.
Медиация – это процедура урегулирования спора при содействии медиатора.
В феврале 2018 года вступил в силу Закон «О медиации», предполагающий альтернативную модель урегулирования споров и снижение нагрузки на судебные органы.
Основная задача конкурса – привлечь внимание и информировать общественность об институте медиации.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные на государственном или официальном языке в печатных СМИ или интернет-изданиях, а также телевизионные и радиосюжеты/передачи, вышедшие с 1 января по 30 сентября этого года.
Крайний срок подачи заявок – 30 сентября 2018 года.
Результаты объявят в октябре текущего года.
Материалы на конкурс могут выдвигаться как лично автором, так и редакцией.
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Газетные и журнальные публикации принимаются в виде оригинала или отсканированной копии с указанием издания, номера и даты выхода.
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Телевизионные сюжеты принимаются на диске или в виде ссылки на публикацию с указанием телевизионного канала, названия передачи, даты и времени первого выхода в эфир.
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Радиосюжеты принимаются на диске или в виде ссылки на публикацию с указанием радиостанции, наименования передачи, даты и времени выхода в эфир.
*Ссылки на публикации в интернет-издании должны быть действующими и не вести на сайты, требующие авторизации или специальной подписки для чтения материалов.
К конкурсным материалам прилагаются сведения об авторе:
- ФИО (с указанием псевдонима, если вы используете таковой);
- место работы/сфера, должность;
- контактные телефоны.
Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
Работы будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим критериям:
- объективность и достоверность материала;
- доступность изложения;
- общественный отклик.
Конкурсные работы принимаются в запечатанном конверте с указанием в правом верхнем углу ФИО и пометкой «На конкурс по медиации» по адресу:
г. Бишкек, ул. Фатьянова, 41
или по электронной почте danakermir@gmail.com с указанием в теме письма «На конкурс по медиации».
Справки по тел. +996 (550) 40-43-67.
Источник изображения: mediacia.by