Конкурс по освещению медиации в Кыргызстане

Журналисты, блогеры, общественные деятели, представители НГО и юридического сообщества приглашаются к участию в конкурсе по освещению вопросов развития медиации в КР.

Конкурс проводится Международной организацией по праву развития (IDLO) в рамках проекта ЕБРР «Развитие коммерческой медиации в Кыргызской Республике» в партнерстве с Министерством юстиции.

Медиация – это процедура урегулирования спора при содействии медиатора.

В феврале 2018 года вступил в силу Закон «О медиации», предполагающий альтернативную модель урегулирования споров и снижение нагрузки на судебные органы.

Основная задача конкурса – привлечь внимание и информировать общественность об институте медиации.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные на государственном или официальном языке в печатных СМИ или интернет-изданиях, а также телевизионные и радиосюжеты/передачи, вышедшие с 1 января по 30 сентября этого года.

Крайний срок подачи заявок – 30 сентября 2018 года.

Результаты объявят в октябре текущего года.

Материалы на конкурс могут выдвигаться как лично автором, так и редакцией.

Газетные и журнальные публикации принимаются в виде оригинала или отсканированной копии с указанием издания, номера и даты выхода.

Телевизионные сюжеты принимаются на диске или в виде ссылки на публикацию с указанием телевизионного канала, названия передачи, даты и времени первого выхода в эфир.

Радиосюжеты принимаются на диске или в виде ссылки на публикацию с указанием радиостанции, наименования передачи, даты и времени выхода в эфир.

*Ссылки на публикации в интернет-издании должны быть действующими и не вести на сайты, требующие авторизации или специальной подписки для чтения материалов.

К конкурсным материалам прилагаются сведения об авторе:

ФИО (с указанием псевдонима, если вы используете таковой);

место работы/сфера, должность;

контактные телефоны.

Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.

Работы будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим критериям:

объективность и достоверность материала;

доступность изложения;

общественный отклик.

Конкурсные работы принимаются в запечатанном конверте с указанием в правом верхнем углу ФИО и пометкой «На конкурс по медиации» по адресу:

г. Бишкек, ул. Фатьянова, 41

или по электронной почте danakermir@gmail.com с указанием в теме письма «На конкурс по медиации».

Справки по тел. +996 (550) 40-43-67.

Источник изображения: mediacia.by

Интересная инфографика о медиации.