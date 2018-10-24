Конкурс среди СМИ на лучшее освещение работы текстильно-швейного сектора
В рамках Недели швейной отрасли, проводимой Министерством экономики Кыргызстана совместно с ассоциацией «Легпром», объявляется конкурс среди СМИ на лучшее освещение работы текстильно-швейного сектора.
Конкурс проводится в четырех номинациях:
• газеты;
• онлайн-издания;
• радио;
• телевидение.
Главный приз в каждой из номинаций – ноутбук.
Тематика конкурса – повышение престижности профессий швейно-текстильной промышленности, истории успеха работников отрасли.
Языки конкурсных работ – кыргызский и русский.
Крайний срок подачи заявок – до 16.00 12 ноября 2018 года.
Более подробно в положении о конкурсе — скачать.
Источник: mineconom.gov.kg
Объявляется конкурс среди СМИ на лучшее освещение работы текстильно-швейного сектора