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Конкурс среди СМИ на лучшее освещение работы текстильно-швейного сектора

24 октября 18
Теги: конкурс для СМИЛегпромМинэкономики КР

В рамках Недели швейной отрасли, проводимой Министерством экономики Кыргызстана совместно с ассоциацией «Легпром», объявляется конкурс среди СМИ на лучшее освещение работы текстильно-швейного сектора.

Конкурс проводится в четырех номинациях:
• газеты;
• онлайн-издания;
• радио;
• телевидение.

Главный приз в каждой из номинаций – ноутбук.

Тематика конкурса – повышение престижности профессий швейно-текстильной промышленности, истории успеха работников отрасли.

Языки конкурсных работ – кыргызский и русский.

Крайний срок подачи заявок – до 16.00 12 ноября 2018 года.

Более подробно в положении о конкурсе — скачать.

Источник: mineconom.gov.kg

Объявляется конкурс среди СМИ на лучшее освещение работы текстильно-швейного сектора

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