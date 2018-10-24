В рамках Недели швейной отрасли, проводимой Министерством экономики Кыргызстана совместно с ассоциацией «Легпром», объявляется конкурс среди СМИ на лучшее освещение работы текстильно-швейного сектора.

Конкурс проводится в четырех номинациях:

• газеты;

• онлайн-издания;

• радио;

• телевидение.

Главный приз в каждой из номинаций – ноутбук.

Тематика конкурса – повышение престижности профессий швейно-текстильной промышленности, истории успеха работников отрасли.

Языки конкурсных работ – кыргызский и русский.

Крайний срок подачи заявок – до 16.00 12 ноября 2018 года.

Более подробно в положении о конкурсе — скачать.

Источник: mineconom.gov.kg