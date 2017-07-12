Конкурс среди СМИ на лучшее освещение темы финансовой грамотности населения

Национальный банк Кыргызстана в рамках кампании по повышению финансовой грамотности населения объявил конкурс среди СМИ «Учитесь. Делайте сбережения. Зарабатывайте».

Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к вопросу повышения уровня финансовой грамотности граждан через качественные публикации о сбережениях, правильном планировании семейного бюджета и т.д.

Номинации конкурса:

— Лучший ТВ-материал на кыргызском языке;

— Лучший ТВ-материал на русском языке;

— Лучший радиоматериал на кыргызском языке;

— Лучший радиоматериал на русском языке;

— Лучший материал в печатных СМИ на кыргызском языке;

— Лучший материал в печатных СМИ на русском языке;

— Лучший материал в интернет-изданиях на кыргызском языке;

— Лучший материал в интернет-изданиях на русском языке.

Работы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы или выйти в эфир с 27 марта по 30 сентября 2017 года.

Журналистские работы представляются на конкурс в виде публикаций, телесюжетов или радиопередач на заданную тематику.

Итоги конкурса подведут до 1 ноября 2017 года.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте НБ КР www.nbkr.kg в разделе «Конкурсы и тендеры» и далее в рубрике «Конкурсы».