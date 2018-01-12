Конкурс среди СМИ на лучший материал о деятельности судебной системы КР

Верховный суд Кыргызстана объявил о продлении приема заявок на участие в конкурсе до 1 марта 2018 года. Он проводится совместно c программой USAID-IDLO по укреплению судебной системы в КР.

Журналистов приглашают принять активное участие в конкурсе по освещению деятельности судебной системы.

Его цель – объективное и квалифицированное освещение деятельности судебной ветви власти в СМИ.

Основные задачи конкурса:

реализация принципов гласности, доступности, открытости деятельности судов, повышение авторитета судебной власти и престижа профессии судьи, воспитание уважения к судье как к главной фигуре в осуществлении правосудия;

налаживание эффективного информационного обмена и сотрудничества между органами судебной власти и средствами массовой информации;

привлечение внимания общественности к проблемам, возникающим в ходе проводимой судебной реформы и осуществления правосудия, взаимодействия судебной власти с другими ветвями власти;

информирование граждан о работе судебной системы, формирование в общественном мнении достоверных представлений о деятельности судебной власти.

Для участия в конкурсе принимаются печатные материалы, телевизионные и радиопередачи, сюжеты, вышедшие в СМИ с 12 октября 2017 года по 1 марта 2018-го.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшая печатная публикация». «Лучший радиоматериал». «Лучший ТВ-материал». «Лучший материал интернет-издания».

Работы, представленные на конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:

— профессионализм и понимание освещаемой проблемы или вопроса, доступность изложения материала;

— объективность и достоверность материала, отсутствие в публикациях неточностей, преувеличений, некомпетентных выводов;

— актуальность и социальная значимость затронутой проблемы, ее полезность для широких слоев населения;

— общественный резонанс.

Материалы на конкурс выдвигаются как лично журналистами, так и редколлегиями газет, телерадиокомпаниями, любыми гражданами.

К участию в конкурсе не допускаются работники пресс-служб судебных органов.

Газетные и журнальные публикации принимаются на конкурс в виде оригинала или копии с указанием наименования издания, номера и даты выхода в свет.

Телевизионные сюжеты принимаются на диске с указанием телевизионного канала, наименования передачи, даты и времени первого выхода в эфир.

Радиосюжеты принимаются на диске с указанием радиостанции, наименования передачи, даты и времени выхода в эфир.

К конкурсным материалам прилагаются сведения об авторе: ФИО, место работы, должность, контактный телефон.

Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, представляемые к участию в конкурсе, принимаются по адресу:

г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 205.

Пресс-служба Верховного суда: 0 (312) 66-32-05,

e-mail: jogorku_sot@mail.ru.

Международная организация по праву развития (International Development Law Organization, IDLO) реализует программу USAID по укреплению судебной системы в Кыргызстане.