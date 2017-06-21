Конкурс среди СМИ по программе межредакционного обмена

Программа «Развитие СМИ» Фонда «Сорос – Кыргызстан» приглашает бишкекские редакции к сотрудничеству в рамках межредакционного обмена.

Обмен предполагает предоставление обучающей площадки и ментора для трех региональных журналистов на протяжении двух месяцев (с 15 июля по 15 сентября 2017 года) с фокусом на развитие технических навыков, таких как фотографирование, визуализация материалов, работа с сайтом, видеосъемка, SMM и редактирование видео.

Результатом стажировки должна стать публикация/выпуск не менее двух материалов с использованием приобретенных навыков.

Для участия в конкурсе просим направить коммерческие предложения с бюджетом, не превышающим 6 000 долларов США, кратким описанием программы обучения для журналиста-стажера и резюме менторов, вовлеченных в проект.

Приветствуются предложения, которые помогут стажерам улучшить их технические навыки работы с общедоступными девайсами и приложениями.

Журналисты-стажеры должны быть отобраны на конкурсной основе.

Членом отборочной комиссии должен быть эксперт или сотрудник программы фонда. Редакция берет на себя проживание и питание журналиста-стажера в Бишкеке.

Для участия в конкурсе необходимо выслать коммерческое предложение, краткую программу и резюме менторов на почту office@soros.kg до 27 июня 2017 года с пометкой «Конкурс для СМИ».

По всем возникающим вопросам просим звонить по телефону

0 (770) 18-34-93 (Айнагуль Абдрахманова).

Полученные заявки не рецензируются и не возвращаются.

Источник: soros.kg.