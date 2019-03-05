Конкурс среди журналистов на лучший материал о гарантированной юридической помощи
Центр по координации ГГЮП при Министерстве юстиции при поддержке проекта ПРООН и МИД Финляндии «К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР» объявляет конкурс среди журналистов на лучший материал о системе гарантированной государством юридической помощи в Кыргызстане.
В рамках конкурса будут рассмотрены материалы просветительского характера в доступной форме, разъясняющие гражданам о системе правовой помощи в стране, новшествах закона о ГГЮП, важности повышения правовой культуры, добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм, а также материалы, отражающие положительные примеры деятельности центров бесплатной правовой помощи.
Целями конкурса являются:
- содействие правовому просвещению населения;
- содействие в расширении доступа к правосудию и правовой информированности населения;
- информирование граждан о системе гарантированной государством юридической помощи в КР, Законе «О ГГЮП»;
- информирование о деятельности ЦК ГГЮП и центров бесплатной юридической помощи при территориальных управлениях юстиции;
- привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам бесплатной правовой помощи в республике;
- воспитание законопослушных граждан и ликвидация правовой безграмотности населения.
Победители конкурса будут определяться по отдельности для телевидения, радио, прессы и интернет-изданий.
По итогам конкурса будут отобраны три победителя:
- Телевидение. Приз – смартфон.
- Радио. Приз – смартфон.
- Пресса и интернет-издания. Приз – смартфон.
Победителей определяет комиссия из представителей ЦК ГГЮП и ПРООН в КР.
В каком виде принимаются материалы:
— телерадиоматериалы должны быть загружены на видео или файловый хостинг (YouTube, Namba). Организаторам по электронной почте отправляются только ссылки на них и краткие сведения о материалах: дата выхода в эфир, тема, хронометраж;
— газетные и журнальные публикации должны быть отсканированы в формате pdf или jpeg и отправлены организаторам по электронной почте с информацией о дате публикации;
— журналисты, работающие в интернет-изданиях, отправляют только ссылки на свои материалы в Интернете.
Критерии оценки
Представленные работы должны соответствовать тематике и основным целям конкурса.
Стиль и форма: актуальность материалов, достоверность и информационная насыщенность, глубина раскрытия темы, оригинальность и выразительность подачи материала.
Конкурсант должен отправить от одного и более материалов на кыргызском или русском языке по электронной почте meri.bekeshova@undp.org; chalybaeva14@mail c 1 по 25 марта 2019 года.
В письме необходимо указать сведения о себе: ФИО, место работы, контактные данные.
Организаторы оставляют за собой право в последующем использовать материалы, поступившие для участия в конкурсе.