Конкурс среди журналистов на лучший материал о гарантированной юридической помощи

Центр по координации ГГЮП при Министерстве юстиции при поддержке проекта ПРООН и МИД Финляндии «К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР» объявляет конкурс среди журналистов на лучший материал о системе гарантированной государством юридической помощи в Кыргызстане.

В рамках конкурса будут рассмотрены материалы просветительского характера в доступной форме, разъясняющие гражданам о системе правовой помощи в стране, новшествах закона о ГГЮП, важности повышения правовой культуры, добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм, а также материалы, отражающие положительные примеры деятельности центров бесплатной правовой помощи.

Целями конкурса являются:

содействие правовому просвещению населения;

содействие в расширении доступа к правосудию и правовой информированности населения;

информирование граждан о системе гарантированной государством юридической помощи в КР, Законе «О ГГЮП»;

информирование о деятельности ЦК ГГЮП и центров бесплатной юридической помощи при территориальных управлениях юстиции;

привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам бесплатной правовой помощи в республике;

воспитание законопослушных граждан и ликвидация правовой безграмотности населения.

Победители конкурса будут определяться по отдельности для телевидения, радио, прессы и интернет-изданий.

По итогам конкурса будут отобраны три победителя:

Телевидение. Приз – смартфон. Радио. Приз – смартфон. Пресса и интернет-издания. Приз – смартфон.

Победителей определяет комиссия из представителей ЦК ГГЮП и ПРООН в КР.

В каком виде принимаются материалы:

— телерадиоматериалы должны быть загружены на видео или файловый хостинг (YouTube, Namba). Организаторам по электронной почте отправляются только ссылки на них и краткие сведения о материалах: дата выхода в эфир, тема, хронометраж;

— газетные и журнальные публикации должны быть отсканированы в формате pdf или jpeg и отправлены организаторам по электронной почте с информацией о дате публикации;

— журналисты, работающие в интернет-изданиях, отправляют только ссылки на свои материалы в Интернете.

Критерии оценки

Представленные работы должны соответствовать тематике и основным целям конкурса.

Стиль и форма: актуальность материалов, достоверность и информационная насыщенность, глубина раскрытия темы, оригинальность и выразительность подачи материала.

Конкурсант должен отправить от одного и более материалов на кыргызском или русском языке по электронной почте meri.bekeshova@undp.org; chalybaeva14@mail c 1 по 25 марта 2019 года.

В письме необходимо указать сведения о себе: ФИО, место работы, контактные данные.

Организаторы оставляют за собой право в последующем использовать материалы, поступившие для участия в конкурсе.