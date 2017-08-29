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Конкурс среди журналистов на тему «Новое поколение без табака»

29 августа 17
Теги: ВОЗКонкурс для журналистов

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане объявляет конкурс среди журналистов на лучший материал в СМИ, стимулирующий неординарное освещение проблемы курения.

Участниками конкурса могут быть журналисты республиканских и региональных электронных и печатных СМИ, а также блогеры, которые интересно и неожиданно раскрывают тему ущерба для здоровья от курения.

Конкурсные материалы (сюжеты, публикации, аналитические материалы, очерки, обзоры, спецрепортажы, лонгриды) должны быть опубликованы с 1 сентября по 30 ноября включительно и иметь соответствующее подтверждение.

Работы, ранее поданные для участия в других конкурсах, не могут быть представлены.

Цель конкурса – донести до широких слоев населения страны информацию о вреде табачных изделий.

Конкурс направлен на:
— формирование негативного отношения к курению;
— формирование позитивного отношения населения к здоровому образу жизни;
— активное вовлечение общественности в обсуждение международных практик борьбы с курением и ее адаптация к нашим реалиям.

Для участия в конкурсе журналисты должны представить:

— заявку на участие (в произвольной форме) с указанием ФИО, места работы, мобильного и служебного телефонов, адреса электронной почты, почтового адреса участника;

— копию материала (ссылка, скан или CD)

на электронную почту altymyshevaa@who.int или

по адресу: пр. Чуй, 160, Дом ООН, ВОЗ Алине Алтымышевой до 30 ноября включительно.

Не рассматриваются рекламные и информационные материалы, вышедшие на коммерческих условиях.

Призовой фонд составляет:
1-е место – 20 тыс. сомов;
2-е место – 15 тыс. сомов;
3-е место – 10 тыс. сомов.  

Итоги конкурса объявят в декабре на специальной церемонии награждения и оповестят через сайты задействованных структур.

Дополнительную информацию можно посмотреть на странице организаторов.

 

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