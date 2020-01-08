Конкурс в сфере дата-журналистики Sigma Awards открыл прием заявок от участников со всего мира

Sigma Awards – это новая премия в области журналистики данных, которая призвана не только выявить лучших в журналистике данных, но и расширить возможности, поднять и улучшить сообщество дата-журналистов во всем мире.

Премия спонсируется инициативой Google News и проводится Европейским центром журналистики.

Миссия премии Sigma Awards заключается в следующем:

выявить самые лучшие журналистские публикации на основе данных во всем мире;

создать программы и ресурсы премии, которые позволят людям, входящим в сообщество дата-журналистики, извлечь уроки из этой работы;

использовать премию как способ объединения, активизации и расширения сообщества журналистики данных по всему миру.

Ядром этого проекта является стремление команды Sigma Awards собрать дата-журналистов со всего мира вместе, чтобы поделиться опытом и идеями, вдохновить друг друга и построить сообщество, которое будет существовать и после церемонии награждения.

С этой целью победителей соберут на Международном фестивале журналистики 1-5 апреля 2020 года в Перудже (Италия), чтобы не только отпраздновать награду, но и, что еще более важно, принять участие в дискуссиях и семинарах по журналистике данных.

Вы можете найти всю информацию о наградах, включая критерии и категории, на веб-сайте Sigma Awards.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт, и команды дата-журналистов со всего мира должны до 3 февраля этого года в 23.59 (по ET, восточному времени) зарегистрироваться в онлайн-форме для участия в конкурсе:

www.judgify.me/sigma-awards

Полную информацию о конкурсе, критериях отбора, номинациях и составе жюри (на английском языке) можете посмотреть по ссылке:

datajournalism.com/awards/