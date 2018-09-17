Конкурс заявок на институциональную поддержку Интерньюс для СМИ в 2019 году
Проект «Медиa—K» объявляет прием заявок на институциональные гранты для средств массовой информации и онлайн-редакций в Кыргызстане.
В 2018-м мы поддержали семь СМИ, которых называем ключевыми партнерами, и продолжаем с ними работать.
В 2019 году мы планируем выбрать еще пять.
Важно! Действующие ключевые партнеры проекта «Медиа-К» не участвуют в конкурсе.
Дедлайн для подачи заявок – 16.00 (бишкекское время) 17 октября 2018 года.
Зачем мы поддерживаем ключевых партнеров?
Проект Интерньюс «Медиа-К» — это реклама, бизнес, объединение на медиарынке, новые системы ТВ-измерений и качественный местный контент. Мы хотим, чтобы СМИ в КР были свободными, правдивыми, профессиональными, интересными и прибыльными. Именно поэтому мы работаем ежегодно и точечно с несколькими СМИ, которые способны стать лидерами на нашем рынке.
Институциональная поддержка будет содействовать:
- комплексной оценке и разработке стратегического плана;
- улучшению качества собственного контента;
- повышению доходов от рекламы;
- производству цифрового контента с использованием инновационных форматов и открытых данных;
- пониманию измерений/метрик и своей аудитории;
- усилению финансового управления;
- модернизации технического оборудования.
Сумма гранта – от 25 тысяч до 50 тысяч долларов США.
Какие СМИ могут участвовать:
- частные;
- общественные электронные (ТРК/радио);
- онлайн-медиа.
Как подать заявку:
Заполните форму заявки до 16.00 (бишкекское время) 17 октября 2018 года, к которой должны быть приложены следующие документы и ссылки:
- Описание плана развития медиа на год.
- Ссылки на ваши лучшие материалы.
- Свидетельство о регистрации юридического лица и/или СМИ в Министерстве юстиции КР.
- Разрешение на размещение от Министерства культуры, информации и туризма КР (для телеканалов).
- Программная сетка вещания на неделю (для телеканалов).
- Резюме ключевых сотрудников команды.
Критерии отбора ключевых партнеров:
- видение развития медиа с определением области для поддержки со стороны «Мeдиa-К»;
- демонстрация приверженности к поддержанию профессиональных стандартов журналистской этики (на основе примеров соответствующих материалов);
- профессиональная и полностью сформированная команда, способная эффективно реализовать план развития медиаорганизации;
- готовность сделать собственный вклад, равный 20-50 процентам от суммы гранта;
- ежегодный собственный взнос в электронную систему измерения аудитории (пипл-метры) – не менее 10 процентов от суммы гранта в период реализации проекта (применимо для ТВ);
- наличие сайта и присутствие в социальных сетях.
Информационная встреча для потенциальных заявителей состоится в 10.00 1 октября 2018 года в офисе Интерньюс по адресу:
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя, пересекает пр. Чуй).
За дополнительной информацией обращайтесь к Нарынбеку Сариеву по тел. +996 (312) 98-68-80 либо по электронному адресу: nsariev@internews.org.