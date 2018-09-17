Конкурс заявок на институциональную поддержку Интерньюс для СМИ в 2019 году

Проект «Медиa—K» объявляет прием заявок на институциональные гранты для средств массовой информации и онлайн-редакций в Кыргызстане.

В 2018-м мы поддержали семь СМИ, которых называем ключевыми партнерами, и продолжаем с ними работать.

В 2019 году мы планируем выбрать еще пять.

Важно! Действующие ключевые партнеры проекта «Медиа-К» не участвуют в конкурсе.

Дедлайн для подачи заявок – 16.00 (бишкекское время) 17 октября 2018 года.

Зачем мы поддерживаем ключевых партнеров?

Проект Интерньюс «Медиа-К» — это реклама, бизнес, объединение на медиарынке, новые системы ТВ-измерений и качественный местный контент. Мы хотим, чтобы СМИ в КР были свободными, правдивыми, профессиональными, интересными и прибыльными. Именно поэтому мы работаем ежегодно и точечно с несколькими СМИ, которые способны стать лидерами на нашем рынке.

Институциональная поддержка будет содействовать:

комплексной оценке и разработке стратегического плана;

улучшению качества собственного контента;

повышению доходов от рекламы;

производству цифрового контента с использованием инновационных форматов и открытых данных;

пониманию измерений/метрик и своей аудитории;

усилению финансового управления;

модернизации технического оборудования.

Сумма гранта – от 25 тысяч до 50 тысяч долларов США.

Какие СМИ могут участвовать:

частные;

общественные электронные (ТРК/радио);

онлайн-медиа.

Как подать заявку:

Заполните форму заявки до 16.00 (бишкекское время) 17 октября 2018 года , к которой должны быть приложены следующие документы и ссылки:

Описание плана развития медиа на год. Ссылки на ваши лучшие материалы. Свидетельство о регистрации юридического лица и/или СМИ в Министерстве юстиции КР. Разрешение на размещение от Министерства культуры, информации и туризма КР (для телеканалов). Программная сетка вещания на неделю (для телеканалов). Резюме ключевых сотрудников команды.

Критерии отбора ключевых партнеров:

видение развития медиа с определением области для поддержки со стороны «Мeдиa-К»;

демонстрация приверженности к поддержанию профессиональных стандартов журналистской этики (на основе примеров соответствующих материалов);

профессиональная и полностью сформированная команда, способная эффективно реализовать план развития медиаорганизации;

готовность сделать собственный вклад, равный 20-50 процентам от суммы гранта;

ежегодный собственный взнос в электронную систему измерения аудитории (пипл-метры) – не менее 10 процентов от суммы гранта в период реализации проекта (применимо для ТВ);

наличие сайта и присутствие в социальных сетях.

Информационная встреча для потенциальных заявителей состоится в 10.00 1 октября 2018 года в офисе Интерньюс по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя, пересекает пр. Чуй).

За дополнительной информацией обращайтесь к Нарынбеку Сариеву по тел. +996 (312) 98-68-80 либо по электронному адресу: nsariev@internews.org.