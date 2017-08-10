Консультация ОФ «Институт Медиа Полиси» в связи с жалобами штаба О.Бабанова в ЦИК на отдельные СМИ

Штаб кандидата в президенты Омурбека Бабанова подал жалобы в Центризбирком на пять кыргызских новостных изданий, обвинив их в распространении недостоверной порочащей честь кандидата информации.

В этой связи ОФ «Институт Медиа Полиси» подготовил консультацию для СМИ:

Деятельность средств массовой информации в избирательный период заключается в информировании избирателей либо участии в предвыборной агитации. Агитация — это четко определенная стадия избирательного цикла, имеющая строго ограниченные временные рамки. За пределами указанного в законодательстве временного периода, действия субъектов не могут рассматриваться как агитационные.

Согласно закону и календарю выборов, стадия предвыборной агитации текущей президентской избирательной кампании должна начаться с 10 сентября 2017 года. Следовательно, до указанной даты действия кандидатов в президенты и средств массовой информации не могут рассматриваться как предвыборная агитация, не должны соответствовать требованиям, предусмотренным в отношении агитации, и не могут подвергаться контролю как агитационные.



Предвыборная агитация — это выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов, призывы голосовать за тех или иных кандидатов, либо против них, описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных обязанностей.

Кандидаты и средства массовой информации, участвуя в предвыборных кампаниях, не вправе допускать публикации, основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидатов. Средства массовой информации, допустившие такие публикации, по требованию кандидата обязаны опубликовать опровержение или дать разъяснение на статью или выступление, не соответствующие действительности или искажающие ее. В случае отказа от опубликования опровержения в период предвыборной агитации СМИ могут быть привлечены к ответственности в судебном порядке, при этом инициировать такое привлечение может как кандидат, чьи интересы были затронуты публикацией, так и избирательная комиссия, а равно правоохранительные органы.

Таким образом, ответственность СМИ в вопросах распространения недостоверной порочащей информации всегда должна рассматриваться только в суде. Однако в период предвыборной агитации потребовать привлечь к ответственности может не только пострадавший, но и избирательная комиссия. Кроме того, законодательством предусмотрены специальные составы правонарушений применительно к нарушениям правил агитации, в том числе, и в отношении посягательств на честь и достоинство кандидатов. Повторимся, что дополнительные меры ответственности действуют только для строго очерченного периода времени.

Как и в период предвыборной агитации (в рамках особых правил, действующих для этого этапа избирательной кампании), так и уже сейчас каждый кандидат может обратиться к СМИ, допустившим порочащие публикации, чтобы они предоставили кандидату возможность сделать заявление в ответ на статью, не соответствующую действительности. Для этого совсем не обязательно писать жалобу в ЦИК и ждать, пока они примут меры для разрешения ситуации. Более оперативно и действенно кандидатам будет обратиться самим и непосредственно к редакции СМИ с просьбой обеспечить кандидату право на ответ.

И если в период предвыборной агитации СМИ обязаны выполнить такое требование под угрозой привлечения к ответственности, предусмотренной избирательным законодательством, то до ее начала — это их обязанность, следующая из закона «О средствах массовой информации», а также требование этических стандартов. СМИ следует понимать, что в случае распространения недостоверной порочащей информации и при этом непредоставления кандидату площадки для досудебного опровержения, это может явиться основанием для обращения кандидата в суд либо с иском о понуждении опубликовать опровержение либо с иском о защите чести и достоинства, который может содержать большее число требований.

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