Курс «Основы журналистики» от Бектура Искендера пройдет в Бишкеке

Главный тренер – сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер научит участников курса находить необычные истории, работать с героями материалов и писать интересные тексты.

Курс открыт для всех, кто хочет научиться писать журналистские материалы. Не имеют значение ни возраст, ни пол, ни сексуальная ориентация – занятия доступны для всех.

Курс пройдет с 11 по 29 марта – неделя теории и две недели практики.

Лучшие материалы будут опубликованы на сайте kloop.kg.

При оплате курса до 22 февраля стоимость составит 6 000 сомов, до 11 марта – 8 000 сомов.

Предусмотрено два бесплатных места. Эти места для тех, кто очень-очень сильно хочет, но не может оплатить курс. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить. Организаторы свяжутся с вами, как только одобрят заявку.

Заявку нужно отправить до 23.59 3 марта.

Подробнее узнать о содержании курса, а также заполнить форму можно внутри публикации по ссылке:

Источник: kloop.kg