Курсы по онлайн-журналистике от Kloop Media

Kloop Media объявляет набор на летние курсы онлайн- журналистики для всех желающих.

В рамках недельных теоретических занятий слушатели курсов узнают:

Что такое новость? Как брать интервью? Как писать новостные тексты? Что такое источники информации? Что помогает журналисту в работе?

Практическая часть обучения займет оставшиеся три недели.

Учащиеся погрузятся в ежедневную работу новостной редакции одного из самых популярных онлайн-изданий Кыргызстана. С первых дней будут писать и публиковать материалы для настоящей аудитории, сначала в группах, а затем индивидуально.

Практикантам помогут опытные редактора и менторы, с которыми можно проконсультироваться по любым вопросам.

Срок обучения в школе один месяц: с 24 июля по 24 августа 2017 года.

Тренер: Эльдияр Арыкбаев —Главный редактор сайта Kloop.kg

Стоимость обучения: 10 000 сомов.

Однако есть бонус:

два места предоставляется для бесплатного обучения, но для этого надо написать эссе на свободную тему, объемом не более 800 слов. Победителей выберет жюри из сотрудников редакции Kloop.kg. Одно понравившееся эссе будет опубликовано на сайте.

Узнать больше и зарегистрироваться на курсы можно здесь.