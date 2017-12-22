Кыргызстан: судебные решения ограничивают свободу прессы

Вашингтон, 20 декабря 2017 года.

Неправительственная организация Freedom House опубликовала следующее заявление в ответ на решение Верховного суда КР, согласившегося с вердиктами нижестоящей инстанции о вынесении штрафов учредителям независимого издания Zanoza.kg, по иску со стороны бывшего главы государства, что эквивалентно примерно 387 000 долларов США:

«Решение Верховного суда оставить в силе штраф в размере 27 миллионов сомов в отношении основателей Zanoza.kg Нарына Айыпа, Дины Масловой и правозащитника Чолпон Джакуповой прекращает деятельность данного СМИ и может разрушить жизни журналистов, чьим единственным «преступлением» было освещение деятельности на тот момент действующего президента Алмазбека Атамбаева», – заявил Марк Берендт, директор программ Freedom House по Евразии.

Он напомнил, что глава Кыргызстана является публичной фигурой, чья деятельность может быть объектом для журналистского исследования. Отказавшись отклонить политическое и несправедливое решение суда нижестоящей инстанции, Верховный суд подрывает верховенство закона в республике и позволяет правительству злоупотреблять законом, чтобы заставить замолчать своих критиков.

В то же время власти начали процесс конфискации имущества крупнейшей частной телевизионной станции страны – НТС, которая принадлежит бизнесмену и бывшему кандидату в президенты Омурбеку Бабанову, говорится в заявлении.

КР названа частично свободной страной в рейтинге «Свобода в мире – 2017», несвободной – в рейтинге «Свобода прессы – 2017», частично свободной – в рейтинге «Свобода Интернета – 2017».

Уровень демократии в государстве оценивается в 6 баллов по шкале от 1 до 7, причем 7 – худший возможный показатель в рейтинге стран переходного периода за текущий год.

Freedom House является независимой правозащитной организацией, которая поддерживает демократические изменения, следит за состоянием свободы во всем мире и выступает за демократию и права человека.