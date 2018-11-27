Кыргызстанка вошла в топ-100 самых вдохновляющих женщин мира по версии Би-би-си

Студентка-программист из Кыргызстана 19-летняя Алина Анисимова вошла в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин со всего мира в 2018 году.

Алина отмечена 8-й в этом списке по версии британского издания Би-би-си.

Сотню женщин от 15 до 94 лет выбрали из более 60 стран. Среди них – лидеры государств, национальные героини, обычные работницы или те, кто вдохновляет своей деятельностью.

Алине Анисимовой 19 лет. Она работает в Kloop.kg на протяжении уже двух лет. Изначально работала программистом в различных проектах, участвовала в хакатонах, но большую часть времени училась в политехническом колледже. Сейчас полностью занята в Школе спутникостроения.

Весной 2018 года сайт Kloop.kg запустил Школу спутникостроения для девушек, в которой Алина стала одним из тренеров.

О строительстве первого спутника и космической программе читайте в нашем материале ниже:

Публикации об Алине:

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