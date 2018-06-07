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Летние курсы по современным тенденциям в международном PR

7 июня 18
Теги: АУЦАЛана Куликлетние курсыСветлана Куликова

Кафедра журналистики и массовых коммуникаций АУЦА проводит летние курсы по международным связям с общественностью при участии профессора журналистики Ланы Кулик из Колледжа Тиел (Гринвилл, штат Пенсильвания, США).

Когда?

С 11 по 29 июня пять дней в неделю по три часа в день в кампусе АУЦА.

Для кого?

Для специалистов по бизнес-коммуникациям, журналистов, PR-специалистов, студентов, интересующихся перспективами и практиками в сфере связей с общественностью на глобальном уровне, заинтересованных в проведении международных кампаний и программ.

О чем?

О современных тенденциях в международных связях с общественностью как практике корпораций, некоммерческих организаций и правительств в различных странах и регионах мира.

Что?

Пройдут дискуссии в аудиториях, вдохновляющих на практические занятия, множество возможностей для презентаций и критического мышления, а также представления интересного исследования или коллективного проекта.

Для получения подробной информации о курсах можно обращаться напрямую к Лане Кулик по адресу skulikova@thiel.edu или kullana1@yahoo.com.

Для регистрации на курсы и оплаты пишите на registrar@auca.kg.

Фото auca.kg

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