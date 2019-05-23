Летний Институт журналистики Центральной Азии – 2019 пройдет в Бишкеке

Международный центр «Меридиан» объявляет набор участников в летний Институт журналистики Центральной Азии 2019 года.

Американский университет в Центральной Азии (АУЦА) примет у себя первый в Центральной Азии летний Институт журналистики с 15 июля по 9 августа этого года в Бишкеке.

Заявки принимаются до 17.00 31 мая 2019 года по восточному времени США.

Летний институт будет проводиться на английском языке с возможным одновременным обучением на русском для участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Стипендия для этой программы предусматривает финансирование поездки в Бишкек, проживание, местный транспорт, расходы на питание, страховку и программные материалы.

«Меридиан» будет рассматривать заявки только тех абитуриентов, которые готовы участвовать все четыре недели летнего института.

Летний Институт журналистики Центральной Азии – 2019 предоставляет начинающим журналистам и студентам факультетов журналистики навыки, необходимые для начала успешной профессиональной карьеры в СМИ.

Летний институт предоставит интерактивную учебную программу для развития навыков в таких областях, как:

журналистика данных;

цифровые и социальные медиа;

производство подкастов;

сторителлинг;

фактчекинг.

Программа также укрепит знания участников по журналистской этике, проверке источников и дезинформации.

Летний институт открыт для участников из всей Центральной Азии и поможет развитию межрегиональной сети независимых журналистов и медиаорганизаций ЦА.

Участники будут сотрудничать во время обучения, а по возвращении домой продолжать взаимодействовать с широкой сетью региональных журналистов, в том числе через сеть GOViral.

Летний Институт журналистики Центральной Азии – это часть программы по журналистике в ЦА, финансируемой Государственным департаментом США и реализуемой международным центром «Меридиан».

Подробнее о программе можно прочитать здесь: www.meridian.org

Заявка на русском языке

Заявка на английском языке