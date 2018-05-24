Летний медиалагерь для старшеклассников пройдет на Иссык-Куле

ОФ «Центр поддержки СМИ» объявляет о наборе участников в Media Democracy Camp, который пройдет с 20 по 30 июня 2018 года на Иссык-Куле. Он проводится для учеников 8-10-х классов школ Бишкека и Чуйской области, стремящихся научиться критическому мышлению и открыть для себя новые возможности в мире медиа и демократии.

Лагерь организовали ОФ «Центр поддержки СМИ» и Представительство Международного фонда избирательных систем (IFES) в Кыргызстане при поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) и Академии Deutsche Welle.

К участию приглашаются интересующиеся журналистикой, желающие научиться различать правду от фейка и готовые на практике попробовать создавать медиапродукты.

Цели проведения лагеря Media Democracy Camp – развитие критического мышления молодежи, привитие навыков анализа и управления восприятием медиапродуктов, обучение гражданским

ценностям, приобретение лидерских навыков, командной работы с использованием инновационных интерактивных инструментов.

Особенность лагеря заключается в практических занятиях, где ребята будут создавать собственные статьи, фото- и видеосюжеты, а также театральные постановки.

Для участия необходимо заполнить форму заявки (ниже).

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 25 мая 2018 года.

Подробности и форма заявки здесь.

Количество мест ограничено, поэтому заполняйте заявку креативно.

По всем вопросам можно писать на почту nazira.msc@gmail.com, а также звонить по тел.: 0 (312) 53-00-00, 0 (552) 80-89-30 (WhatsApp).