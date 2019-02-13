Летняя школа журналистики и социокультурных исследований для молодых пройдет в Праге
Фонд Бориса Немцова открывает набор в Летнюю школу журналистики и социокультурных исследований 2019 года в Праге (Чехия).
Участниками школы могут стать молодые журналисты (опыт работы в медиа и смежных сферах не должен превышать трех лет), блогеры, медиа- и гражданские активисты, исследователи из России, стран постсоветского пространства, Европы и США.
Обязательные условия: свободное владение русским языком и реализация собственного медиапроекта по итогам обучения. Концепция проекта – необходимая часть заявки.
Школа пройдет с 15 июля по 2 августа 2019 года.
Срок подачи заявок – до 31 марта (23.59 31.03.2019 по пражскому времени).
Темы школы:
- Международное понимание свободы печати;
- Работа с источниками информации и их проверка;
- Расследовательская журналистика и ее профессиональные нормы;
- Правозащитная журналистика;
- Журналисты и блогеры;
- Создание сетевого СМИ;
- Современные журналистские форматы;
- Эффективные стратегии дистрибуции медиаконтента в Интернете;
- Основы digital journalism;
- СМИ и современное искусство;
- Современная литература и документальное кино.
Тех, кто пройдет отбор, ожидают:
- лекции и мастер-классы известных российских и международных журналистов, политологов, экономистов, гражданских активистов, представителей культуры и искусства;
- разбор кейсов;
- практические занятия и обсуждение медиапроектов участников;
- мастер-классы по основам видеосъемки и современного монтажа, инфографике и звукозаписи, SMM;
- посещение чешских и международных СМИ, некоммерческих и общественных организаций;
- показы фильмов и дискуссии с режиссерами.
Программа включает в себя прогулки по Праге, неформальное общение с преподавателями и другие мероприятия.
Фонд Бориса Немцова покрывает расходы на транспорт и питание.
Философский факультет Карлова университета, партнер проекта, предоставляет участникам жилье.
Занятия пройдут в главном здании философского факультета.
Более подробную информацию о школе-2018, условиях участия вы найдете на сайте: summerschool.nemtsovfund.org, а также образец заявки ниже:
summerschool.nemtsovfund.org/apply/
По всем вопросам о Летней школе обращайтесь по адресу: summerschool@nemtsovfund.org.
Источник: nemtsovfund.org