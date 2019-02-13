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Летняя школа журналистики и социокультурных исследований для молодых пройдет в Праге

13 февраля 19
Теги: блогерыжурналистыЛетняя школа журналистикиФонд Бориса Немцова

Фонд Бориса Немцова открывает набор в Летнюю школу журналистики и социокультурных исследований 2019 года в Праге (Чехия).

Участниками школы могут стать молодые журналисты (опыт работы в медиа и смежных сферах не должен превышать трех лет), блогеры, медиа- и гражданские активисты, исследователи из России, стран постсоветского пространства, Европы и США.

Обязательные условия: свободное владение русским языком и реализация собственного медиапроекта по итогам обучения. Концепция проекта – необходимая часть заявки.

Школа пройдет с 15 июля по 2 августа 2019 года.

Срок подачи заявок – до 31 марта (23.59 31.03.2019 по пражскому времени).

Темы школы:

  • Международное понимание свободы печати;
  • Работа с источниками информации и их проверка;
  • Расследовательская журналистика и ее профессиональные нормы;
  • Правозащитная журналистика;
  • Журналисты и блогеры;
  • Создание сетевого СМИ;
  • Современные журналистские форматы;
  • Эффективные стратегии дистрибуции медиаконтента в Интернете;
  • Основы digital journalism;
  • СМИ и современное искусство;
  • Современная литература и документальное кино.

Тех, кто пройдет отбор, ожидают:

  • лекции и мастер-классы известных российских и международных журналистов, политологов, экономистов, гражданских активистов, представителей культуры и искусства;
  • разбор кейсов;
  • практические занятия и обсуждение медиапроектов участников;
  • мастер-классы по основам видеосъемки и современного монтажа, инфографике и звукозаписи, SMM;
  • посещение чешских и международных СМИ, некоммерческих и общественных организаций;
  • показы фильмов и дискуссии с режиссерами.

Программа включает в себя прогулки по Праге, неформальное общение с преподавателями и другие мероприятия.

Фонд Бориса Немцова покрывает расходы на транспорт и питание.

Философский факультет Карлова университета, партнер проекта, предоставляет участникам жилье.

Занятия пройдут в главном здании философского факультета.

Более подробную информацию о школе-2018, условиях участия вы найдете на сайте: summerschool.nemtsovfund.org, а также образец заявки ниже:

summerschool.nemtsovfund.org/apply/

По всем вопросам о Летней школе обращайтесь по адресу: summerschool@nemtsovfund.org.

Источник: nemtsovfund.org

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