Летняя школа журналистики и социокультурных исследований для молодых пройдет в Праге

Фонд Бориса Немцова открывает набор в Летнюю школу журналистики и социокультурных исследований 2019 года в Праге (Чехия).

Участниками школы могут стать молодые журналисты (опыт работы в медиа и смежных сферах не должен превышать трех лет), блогеры, медиа- и гражданские активисты, исследователи из России, стран постсоветского пространства, Европы и США.

Обязательные условия: свободное владение русским языком и реализация собственного медиапроекта по итогам обучения. Концепция проекта – необходимая часть заявки.

Школа пройдет с 15 июля по 2 августа 2019 года.

Срок подачи заявок – до 31 марта (23.59 31.03.2019 по пражскому времени).

Темы школы:

Международное понимание свободы печати;

Работа с источниками информации и их проверка;

Расследовательская журналистика и ее профессиональные нормы;

Правозащитная журналистика;

Журналисты и блогеры;

Создание сетевого СМИ;

Современные журналистские форматы;

Эффективные стратегии дистрибуции медиаконтента в Интернете;

Основы digital journalism;

СМИ и современное искусство;

Современная литература и документальное кино.

Тех, кто пройдет отбор, ожидают:

лекции и мастер-классы известных российских и международных журналистов, политологов, экономистов, гражданских активистов, представителей культуры и искусства;

разбор кейсов;

практические занятия и обсуждение медиапроектов участников;

мастер-классы по основам видеосъемки и современного монтажа, инфографике и звукозаписи, SMM;

посещение чешских и международных СМИ, некоммерческих и общественных организаций;

показы фильмов и дискуссии с режиссерами.

Программа включает в себя прогулки по Праге, неформальное общение с преподавателями и другие мероприятия.

Фонд Бориса Немцова покрывает расходы на транспорт и питание. Философский факультет Карлова университета, партнер проекта, предоставляет участникам жилье.

Занятия пройдут в главном здании философского факультета.

Более подробную информацию о школе-2018, условиях участия вы найдете на сайте: summerschool.nemtsovfund.org, а также образец заявки ниже:

summerschool.nemtsovfund.org/apply/

По всем вопросам о Летней школе обращайтесь по адресу: summerschool@nemtsovfund.org.

Источник: nemtsovfund.org