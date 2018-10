Летняя стипендиальная программа 2019 года в Стэнфордском университете

Журналисты, специализирующиеся на освещении экономического и политического развития своих стран, могут подать заявку на участие в летней стипендиальной программе Стэнфордского университета.

Летняя трехнедельная программа, посвященная демократии и развитию (The Draper Hills Summer Fellowship on Democracy and Development), соберет 25-30 профессионалов различных областей деятельности, имеющих отношение к демократии, развитию и верховенству закона, в том числе и журналистов.

В течение трех недель стипендиаты поучаствуют в академических семинарах, которые ознакомят их с теорией и практикой демократии, развития и верховенства права.

Эти семинары проводятся ведущими преподавателями Стэнфордского университета, Стэнфордской школы права, Высшей школы бизнеса и кафедр экономики и политических наук, что позволит новым лидерам исследовать новые институциональные модели и рамки для повышения их способности содействовать демократическим изменениям в своих государствах.

Центр по вопросам демократии, развития и верховенства права (CDDRL) Стэнфордского университета является междисциплинарным центром исследований в области развития во всех его аспектах: политическом, экономическом, социальном и правовом, а также способов взаимодействия этих различных аспектов друг с другом.

С 2002 года в этом центре исследуют, как страны могут преодолеть нищету, нестабильность и жестокое правление, чтобы стать процветающими, справедливыми, демократическими и хорошо управляемыми обществами.

Программа 2019 года пройдет в Стэнфордском университете в Калифорнии с 14 июля по 2 августа.

Заявки принимаются до 10 декабря 2018 года.

Предпочтение отдается кандидатам из развивающихся государств.

Участники предыдущих программ работали советниками президента, сенаторами, генеральными прокурорами, юристами, журналистами, гражданскими активистами, предпринимателями, судьями, директорами аналитических центров и влиятельными членами международного сообщества развития.

Программа очень избирательна и получает сотни заявок каждый год.

Центр оплатит транспортные расходы, проживание и стоимость визы.

