Лучший журналист «Азаттыка» Уланбек Эгизбаев погиб на Иссык-Куле

Журналистское сообщество потрясено безвременной гибелью лучшего журналиста радио «Азаттык» Уланбека Эгизбаева. Хорошо известный Кыргызстану как журналист-расследователь, автор спецпроектов и видеоисторий, он неоднократно получал международные награды за свой труд.

В этом году в июне, всего месяц назад, он был награжден премией “Алтын калем” (Золотое перо) за свои профессиональные достижения.

В апреле этого года Уланбек Эгизбаев был премирован Интерньюс в КР дипломом премии “Стремление” в номинации “Лучшее журналисткое расследование на ТВ”.

Коллектив Интерньюс в КР считает, что отечественная журналистика понесла невосполнимую утрату с уходом Уланбека Эгизбаева, редкого профессионала, отличавшегося активной гражданской позицией, смелостью и инициативностью.

Интерньюс выражает искренние соболезнования семье Уланбека, его близким, друзьям и коллегам.

Почему Эгизбаев считается одним из лучших кыргызскоязычных журналистов своего поколения, читайте в публикации kloop.kg здесь:

22 июля днем пришло сообщение, что Эгизбаев утонул на Иссык-Куле.

Как сообщает Азаттык, трагедия произошла после полудня, когда отдыхающие на пляже заметили тонущего в воде мужчину — это был Улан Эгизбаев. Его вытащили на берег и в бессознательном состоянии и увезли в больницу. Спасти 28-летнего журналиста не получилось. Он скончался в чолпонатинской больнице.

Уланбек Эгизбаев в 2013 году закончил Факультет коммуникаций Кыргызско-Турецкого университета «Манас». В 2015 году получил диплом магистра политологии в Бишкекском гуманитарном университете.

В 2016 году Уланбек Эгизбаев получил премию Webby Awards за ролик «Мечта». Для получения награды он ездил в Нью-Йорк вместе с героем ролика — Нургазы.

В том же году он удостоился Почетной грамоты Кыргызстана. Кроме того, в 2017 году он получил награду Межпарламентской ассамблеи СНГ. Его работу отметили почетным знаком «За заслуги в развитии печати и информации».

Уланбек в последнее время занимался расследованием фактов коррупции среди государственных чиновников, его материалы обсуждались в передаче «Ынгайсыз суроолор» («Неудобные вопросы»). Спецрепортажи журналиста Уланбека Эгизбаева неизменно вызвали широкий общественный резонанс.

Одна из работ Уланбека Эгизбаева вызвала особый интерес общественности — видеоистория простого сельского учителя Кенешбека Шорукова, который ежедневно в течение 25 лет ездил в школу и обратно верхом на лошади от села Долон до села Жылдыз, чтобы поделиться своими знаниями с детьми. Короткометражный фильм рассказывает о его трудном, но достойном пути и о любви к профессии учителя. Немногим позже Кенешбек Шоруков получил звание заслуженного учителя Кыргызстана.

Уланбек Эгизбаев в последнее время занимался расследованием фактов незаконной продажи земель в элитных районах столицы Кыргызстана и мест для погребения на кладбище в Бишкеке. В последнее время ему поступали угрозы по телефону и письма непонятного содержания.

Кроме журналистской деятельности, Уланбек занимался и общественной. Он не мог безучастно наблюдать за творящимся беззаконием и несправедливостью, открыто выражал свою позицию. Он отличался трудолюбием, преданностью работе и принципиальностью.

На данный момент известно, что сегодня после полудня люди на пляже заметили, что Уланбек тонет, и вытащили его на берег. В бессознательном состоянии его увезли в больницу, где он скончался. В МВД сообщили, что на месте работает оперативно-следственная группа, которая выясняет подробности происшествия. «Азаттык» будет следить за ходом следствия и сообщать о его результатах.

Несмотря на молодость, Уланбек успел внести немалый вклад в развитие жанра журналистского расследования. Из-под его пера выходили качественные статьи, он снимал острейшие репортажи.

Источник:

Azattyk.org