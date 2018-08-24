Малые гранты для СМИ и продакшн-студий на производство контента

Конкурс проводится в рамках субгрантовой программы проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Программа предоставляет малые гранты для поддержки творческих инициатив местных медиаорганизаций, творческих студий, создателей контента и организаций гражданского общества.

В конкурсе могут принять участие местные средства массовой информации, издательства / творческие студии, создатели контента, организации гражданского общества или другие гражданские группы, зарегистрированные или постоянно проживающие в странах Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане.

Цель программы — поддержка инициатив по созданию контента, который способствует улучшению медиаграмотности и способности критически оценивать информацию среди общественности, повысит доступ граждан к профессиональному контенту на конфликто-чувствительные темы с фокусом на противодействие радикализму, приводящему к насилию, вместе с тем будет способствовать расширению прав и возможностей женщин и молодежи и внесет вклад в обеспечение стабильности и мира в государствах Центральной Азии.

В рамках программы поддерживаются производство и распространение статей, репортажей, журналистских расследований и других творческих работ разных медиаформатов (ТВ, радио, газета, онлайн). Весь контент должен способствовать обеспечению стабильности и мира в Центральной Азии через производство инновационных, альтернативных нарративов, нацеленных на противодействие радикализму, приводящему к насилию.

Также малые гранты предоставляются на реализацию проектов, которые нацелены на:

Производство и повышение доступа к профессиональному, конфликто-чувствительному контенту (телевизионный, радио, печатный или онлайн) по вопросам, представляющим общественный интерес, прямо или косвенно связанным с предотвращением радикализма, приводящего к насилию.

Производство качественного контента, что дает «местным голосам» возможность быть услышанными, продвигает мир и толерантность в обществе.

Производство контента, который предоставляет молодым людям возможность поделиться своим опытом, связанным с предотвращением радикализма, ведущего к насилию, продвигает альтернативные способы решения проблем в их общинах и дает им возможность быть услышанными.

Производство контента, стимулирующего обсуждение общих ценностей, способствующего расширению прав и возможностей женщин, а также гражданской активности.

Производство контента, который дает возможность повысить уровень медиаграмотности и способность критически оценивать информацию.

Требования:

Представленные заявки должны включать описание предлагаемой инициативы, информацию, демонстрирующую способность заявителя выполнить предлагаемый проект и проект бюджета.

Если заявка подается организацией гражданского общества или другой гражданской группой, заявитель должен обеспечить партнерство со СМИ или онлайн-изданиями для производства и распространения произведенного контента и представить согласие/подтверждение партнера на распространение такого контента.

Произведенный контент не должен противоречить законодательным нормам страны регистрации/проживания заявителя.

Произведенный контент должен представлять различные точки зрения.

Произведенный контент не должен преследовать и продвигать интересы каких-либо политических, религиозных и иных сторон и индивидуумов.

Заявки и бюджет должны быть составлены в соответствии с формами (для их скачивания пройдите по ссылкам ниже).

Сумма гранта

Общая сумма каждого малого гранта, а также график его использования будут зависеть от потребностей, определенных в проектном предложении. Каждый из поддержанных участников может получить максимум до двух грантов в течение проекта. Второй грант может быть выдан только после завершения первого.

Минимальный размер малого гранта – €1 тыс., максимальный — €5 тыс.

Срок реализации проекта не должен превышать шести месяцев.

Приоритетные направления

Приоритет будут иметь проекты, направленные на обеспечение стабильности и мира в Центральной Азии через производство инновационных, альтернативных нарративов, нацеленных на противодействие радикализму, приводящему к насилию, и реализуемые в сотрудничестве/партнерстве со СМИ, НПО и соответствующими государственными структурами стран Центральной Азии.

Прием заявок будет производиться постоянно до объявления о закрытии субгрантовой программы проекта.

Интерньюс оповещает только тех заявителей, которые прошли отборочный конкурс.

Заявки принимаются на русском, английском или на национальных языках государств Центральной Азии.

К рассмотрению будут приниматься только полные пакеты документов. Заявки, не содержащие форму, проект бюджета, необходимые сопроводительные документы, не принимаются к рассмотрению.

Процесс подачи заявки

Шаг №1: скачайте Форму-заявки и бюджет.

Шаг №2: заполните форму заявки и бюджет, подготовьте электронные фотокопии рекомендательных или сопроводительных документов, а также другие необходимые документы.

Шаг №3: заполненные формы заявки отправьте по адресу central-asia-info@internews.eu с обязательным указанием темы письма: заявка на малый грант_ФИО или название организации_дата подачи заявки.

По всем интересующим вопросам обращайтесь:

Казахстан: Назым Тоганбаева, программный менеджер по РК, ntoganbayeva@internews.eu;

Кыргызстан: Аида Уманова, программный менеджер по КР, aumanova@internews.org;

Таджикистан: Фируз Баротов, программный менеджер по РТ, fbarotov@internews.org;

Туркменистан, Узбекистан: Тимур Оганов, региональный программный менеджер, toganov@internews.org.

Субгрантовая программа реализуется в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Проект нацелен на поддержку национальных и региональных инициатив, способствующих предотвращению радикализации в Центральной Азии через повышение потенциала журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов в производстве качественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления у представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и обычных граждан.