Малые гранты для СМИ и продакшн-студий на производство контента
Конкурс проводится в рамках субгрантовой программы проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.
Программа предоставляет малые гранты для поддержки творческих инициатив местных медиаорганизаций, творческих студий, создателей контента и организаций гражданского общества.
В конкурсе могут принять участие местные средства массовой информации, издательства / творческие студии, создатели контента, организации гражданского общества или другие гражданские группы, зарегистрированные или постоянно проживающие в странах Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане.
Цель программы — поддержка инициатив по созданию контента, который способствует улучшению медиаграмотности и способности критически оценивать информацию среди общественности, повысит доступ граждан к профессиональному контенту на конфликто-чувствительные темы с фокусом на противодействие радикализму, приводящему к насилию, вместе с тем будет способствовать расширению прав и возможностей женщин и молодежи и внесет вклад в обеспечение стабильности и мира в государствах Центральной Азии.
В рамках программы поддерживаются производство и распространение статей, репортажей, журналистских расследований и других творческих работ разных медиаформатов (ТВ, радио, газета, онлайн). Весь контент должен способствовать обеспечению стабильности и мира в Центральной Азии через производство инновационных, альтернативных нарративов, нацеленных на противодействие радикализму, приводящему к насилию.
Также малые гранты предоставляются на реализацию проектов, которые нацелены на:
- Производство и повышение доступа к профессиональному, конфликто-чувствительному контенту (телевизионный, радио, печатный или онлайн) по вопросам, представляющим общественный интерес, прямо или косвенно связанным с предотвращением радикализма, приводящего к насилию.
- Производство качественного контента, что дает «местным голосам» возможность быть услышанными, продвигает мир и толерантность в обществе.
- Производство контента, который предоставляет молодым людям возможность поделиться своим опытом, связанным с предотвращением радикализма, ведущего к насилию, продвигает альтернативные способы решения проблем в их общинах и дает им возможность быть услышанными.
- Производство контента, стимулирующего обсуждение общих ценностей, способствующего расширению прав и возможностей женщин, а также гражданской активности.
- Производство контента, который дает возможность повысить уровень медиаграмотности и способность критически оценивать информацию.
Требования:
- Представленные заявки должны включать описание предлагаемой инициативы, информацию, демонстрирующую способность заявителя выполнить предлагаемый проект и проект бюджета.
- Если заявка подается организацией гражданского общества или другой гражданской группой, заявитель должен обеспечить партнерство со СМИ или онлайн-изданиями для производства и распространения произведенного контента и представить согласие/подтверждение партнера на распространение такого контента.
- Произведенный контент не должен противоречить законодательным нормам страны регистрации/проживания заявителя.
- Произведенный контент должен представлять различные точки зрения.
- Произведенный контент не должен преследовать и продвигать интересы каких-либо политических, религиозных и иных сторон и индивидуумов.
- Заявки и бюджет должны быть составлены в соответствии с формами (для их скачивания пройдите по ссылкам ниже).
Сумма гранта
Общая сумма каждого малого гранта, а также график его использования будут зависеть от потребностей, определенных в проектном предложении. Каждый из поддержанных участников может получить максимум до двух грантов в течение проекта. Второй грант может быть выдан только после завершения первого.
Минимальный размер малого гранта – €1 тыс., максимальный — €5 тыс.
Срок реализации проекта не должен превышать шести месяцев.
Приоритетные направления
Приоритет будут иметь проекты, направленные на обеспечение стабильности и мира в Центральной Азии через производство инновационных, альтернативных нарративов, нацеленных на противодействие радикализму, приводящему к насилию, и реализуемые в сотрудничестве/партнерстве со СМИ, НПО и соответствующими государственными структурами стран Центральной Азии.
Прием заявок будет производиться постоянно до объявления о закрытии субгрантовой программы проекта.
Интерньюс оповещает только тех заявителей, которые прошли отборочный конкурс.
Заявки принимаются на русском, английском или на национальных языках государств Центральной Азии.
К рассмотрению будут приниматься только полные пакеты документов. Заявки, не содержащие форму, проект бюджета, необходимые сопроводительные документы, не принимаются к рассмотрению.
Процесс подачи заявки
Шаг №1: скачайте Форму-заявки и бюджет.
Шаг №2: заполните форму заявки и бюджет, подготовьте электронные фотокопии рекомендательных или сопроводительных документов, а также другие необходимые документы.
Шаг №3: заполненные формы заявки отправьте по адресу central-asia-info@internews.eu с обязательным указанием темы письма: заявка на малый грант_ФИО или название организации_дата подачи заявки.
По всем интересующим вопросам обращайтесь:
Казахстан: Назым Тоганбаева, программный менеджер по РК, ntoganbayeva@internews.eu;
Кыргызстан: Аида Уманова, программный менеджер по КР, aumanova@internews.org;
Таджикистан: Фируз Баротов, программный менеджер по РТ, fbarotov@internews.org;
Туркменистан, Узбекистан: Тимур Оганов, региональный программный менеджер, toganov@internews.org.
Субгрантовая программа реализуется в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.
Проект нацелен на поддержку национальных и региональных инициатив, способствующих предотвращению радикализации в Центральной Азии через повышение потенциала журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов в производстве качественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления у представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и обычных граждан.