Мастер-класс по освещению в СМИ проблемы насилия в отношении женщин и девочек

Интерньюс совместно со структурой «ООН-женщины» (UN Women Central Asia) при участии Фонда «Сорос – Кыргызстан», Кризисного центра «Сезим» (Crisis Center Sezim) проводят мастер-класс для журналистов в рамках конкурса на лучшее освещение проблемы насилия в отношении женщин и девочек.

Он состоится в рамках ежегодной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия СООБЩА», которая в этом году пройдет с 25 ноября по 10 декабря.

Мастер-класс пройдет в офисе Представительства Интерньюс в КР с 9.00 до 12.30 20 июля 2017 года.

Спикеры и темы выступлений

Жылдыз Куватова, директор проекта Интерньюс в Кыргызстане:

Цели и задачи конкурса для журналистов по освещению гендерного насилия, ежегодной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия СООБЩА» и мастер-класса.

Аида Касымалиева, депутат Жогорку Кенеша:

Ситуация в области насилия в отношении женщин и девочек в Кыргызстане. Роль медиа и прозрачности в искоренении и предупреждении насилия. Личный опыт в освещении этой проблемы.

Бюбюсара Рыскулова и Наталья Павлова, Кризисный центр «Сезим»:

Формы насилия и методы работы с пострадавшими и насильниками. Истоки и факторы.

Лариса Илибезова, ОФ «Центр исследования демократических процессов»:

Как работать с данными по насилию в отношении женщин и девочек? Что стоит за статистикой? Где искать цифры и данные?

Толкун Тюлекова, председатель Ассоциации кризисных центров:

Роль СМИ в освещении гендерного насилия, формировании гендерных стереотипов.

Ранее объявлен конкурс на лучшее освещение в СМИ проблемы насилия в отношении женщин и девочек.