Мастер-класс по расследовательской журналистике от шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова
Фонд расследовательской журналистики при поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане приглашает всех журналистов и редакторов СМИ страны, а также всех интересующихся жанром журналистского расследования на мастер-класс шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова.
Что?
На мастер-классе будут обсуждаться следующие темы:
- Расследования The Insider – собственный опыт;
- Роль малых интернет-медиа в проведении расследований;
- Инструменты и методы журналистских расследований;
- Способы поиска финансирования;
- Обеспечение безопасности журналиста и источника.
Кто?
Роман Доброхотов родился в 1983 году в Москве. Окончил МГИМО. В 2013 году стал кандидатом политических наук. С 2005-го работает журналистом. Работал в таких изданиях, как «Новые известия», Slon, был ведущим авторской программы на радио «Говорит Москва». Осенью 2013 года создал издание The Insider и стал его шеф-редактором. В 2017-м The Insider получил премию «Инновация» от Совета Европы.
Где и когда?
Дата проведения мастер-класса: с 10.00 до 17.00 13 ноября 2018 года.
Начало регистрации: с 09.30.
Место проведения: офис Представительства Интерньюс в Бишкеке. Адрес: ул. Ибраимова, 115/1, 12-й этаж (со стороны Гоголя – Чуй), бизнес-центр «Асыл-Таш».
Вход свободный.
Предварительная онлайн-регистрация здесь.
Участникам из регионов проезд не оплачивается.
По всем вопросам обращайтесь к Элиме Джапаровой по электронному адресу: edzhaparova@internews.org и Айбеку Турдалиеву: aibek.turdaaly@gmail.com.