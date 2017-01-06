Мастер-класс по расследовательской журналистике от шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова

Фонд расследовательской журналистики при поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане приглашает всех журналистов и редакторов СМИ страны, а также всех интересующихся жанром журналистского расследования на мастер-класс шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова.

Что?

На мастер-классе будут обсуждаться следующие темы:

Расследования The Insider – собственный опыт;

Роль малых интернет-медиа в проведении расследований;

Инструменты и методы журналистских расследований;

Способы поиска финансирования;

Обеспечение безопасности журналиста и источника.

Кто?

Роман Доброхотов родился в 1983 году в Москве. Окончил МГИМО. В 2013 году стал кандидатом политических наук. С 2005-го работает журналистом. Работал в таких изданиях, как «Новые известия», Slon, был ведущим авторской программы на радио «Говорит Москва». Осенью 2013 года создал издание The Insider и стал его шеф-редактором. В 2017-м The Insider получил премию «Инновация» от Совета Европы.

Где и когда?

Дата проведения мастер-класса: с 10.00 до 17.00 13 ноября 2018 года.

Начало регистрации: с 09.30.

Место проведения: офис Представительства Интерньюс в Бишкеке. Адрес: ул. Ибраимова, 115/1, 12-й этаж (со стороны Гоголя – Чуй), бизнес-центр «Асыл-Таш».

Вход свободный.

Предварительная онлайн-регистрация здесь.

Участникам из регионов проезд не оплачивается.

По всем вопросам обращайтесь к Элиме Джапаровой по электронному адресу: edzhaparova@internews.org и Айбеку Турдалиеву: aibek.turdaaly@gmail.com.