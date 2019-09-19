Мастер-класс «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать» пройдет в Бишкеке

Представительство Интерньюс в КР объявляет конкурс среди журналистов на участие в мастер-классе «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать».

Обучение пройдет в Тренинговом центре Интерньюс с 10.00 до 17.00 1 октября 2019 года по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж.

В программе мастер-класса: • как писать правильные тексты в интернете;

• как посетители сайтов рассматривают интернет-страницы и почему «просто не замечают» каких-то вещей;

• что можно сделать, чтобы привлечь их внимание к самому важному;

• как написать текст, который будут читать, и многое другое.

Тренер:

Евгений Кулаков – медиааналитик с журналистским и редакторским прошлым и 10-летним опытом проведения прикладных аудиторных исследований.

Основатель консалтингового агентства MediaToolbox.

Запускал деловой портал www.rb.ru в качестве главного редактора, работал главным редактором сайта ИД «За рулем». Проводил различные юзабилити-исследования, например, восприятие пользователями цифрового текста, анализировал аудиторию gazeta.ru, aif.ru, других изданий. В качестве главного ментора руководил проектом Интерньюс «Консультации 20 медиа».

В настоящее время занимается анализом пользователей медийных продуктов с акцентом на специфические медиаметрики.

Условия участия в мастер-классе:

Заявки на участие могут подавать редакторы и журналисты, создающие контент для онлайн-платформ медиаорганизаций Кыргызстана независимо от форм собственности.

Участники мастер-класса будут определены на основе конкурса заявок.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку здесь.

Крайний срок подачи заявок – 17.00 26 сентября этого года.

Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.

Участие в тренинге полностью бесплатное.

Организаторы не оплачивают питание, проживание и транспортные расходы участников.

По всем вопросам обращайтесь к координатору Тренингового центра Интерньюс в КР Элиме Джапаровой по электронному адресу edzhaparova@internews.org или по тел. 0 (312) 98-68-80.