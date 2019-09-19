Мастер-класс «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать» пройдет в Бишкеке
Представительство Интерньюс в КР объявляет конкурс среди журналистов на участие в мастер-классе «Текст для диджитал: как правильно писать и размещать».
Обучение пройдет в Тренинговом центре Интерньюс с 10.00 до 17.00 1 октября 2019 года по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж.
В программе мастер-класса:
• как писать правильные тексты в интернете;
• как посетители сайтов рассматривают интернет-страницы и почему «просто не замечают» каких-то вещей;
• что можно сделать, чтобы привлечь их внимание к самому важному;
• как написать текст, который будут читать,
и многое другое.
Тренер:
Евгений Кулаков – медиааналитик с журналистским и редакторским прошлым и 10-летним опытом проведения прикладных аудиторных исследований.
Основатель консалтингового агентства MediaToolbox.
Запускал деловой портал www.rb.ru в качестве главного редактора, работал главным редактором сайта ИД «За рулем». Проводил различные юзабилити-исследования, например, восприятие пользователями цифрового текста, анализировал аудиторию gazeta.ru, aif.ru, других изданий. В качестве главного ментора руководил проектом Интерньюс «Консультации 20 медиа».
В настоящее время занимается анализом пользователей медийных продуктов с акцентом на специфические медиаметрики.
Условия участия в мастер-классе:
Заявки на участие могут подавать редакторы и журналисты, создающие контент для онлайн-платформ медиаорганизаций Кыргызстана независимо от форм собственности.
Участники мастер-класса будут определены на основе конкурса заявок.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку здесь.
Крайний срок подачи заявок – 17.00 26 сентября этого года.
Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.
Участие в тренинге полностью бесплатное.
Организаторы не оплачивают питание, проживание и транспортные расходы участников.
По всем вопросам обращайтесь к координатору Тренингового центра Интерньюс в КР Элиме Джапаровой по электронному адресу edzhaparova@internews.org или по тел. 0 (312) 98-68-80.