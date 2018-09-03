Мастер-классы для журналистов и блогеров по стандартам глобальных медиа

Открыт прием заявок на участие в новом цикле мастер-классов 2018 года программы «Перспективы» — «Освещение региональных событий в стандартах глобальных медиа».

Цикл нацелен на развивающих карьеру журналистов с трехлетним и более опытом, блогеров с профессиональным образованием и опытом в журналистике.

Отобранных участников научат писать тексты различных форматов в соответствии с международными профессиональными стандартами, применяемыми в агентстве «Рейтер» и других информационных службах глобальных медиа.

Цель мастер-классов – содействие развитию профессиональных навыков журналистов в написании текстов и подготовке интервью, а также их распространение в цифровую эпоху.

Программа «Перспективы» – это совместная инициатива фондов Thomson Reuters Foundation, Robert Bosch Stiftung и Fritt Ord Foundation.

Главные направления цикла мастер-классов

Основа программы мастер-классов – практические упражнения для улучшения базовых журналистских навыков: точность, беспристрастность, скорость, ясность и структура текста. В центре внимания мастер-классов – техники написания новостных сообщений и репортажей.

Мастер-классы помогут журналистам выявить свои сильные и слабые стороны и отработать необходимые навыки под руководством опытных тренеров и менторов.

Будут даны практические рекомендации для проведения успешных интервью, подходы к определению авторитетности и значимости источников, их правильное использование и цитирование. Участники ознакомятся с основными требованиями к текстам и подходами к фактчекингу.

Основные даты сессий мастер-классов – 2018:

16-18 ноября: «Написание новостей и репортажей в стандартах глобальных медиа».

14-16 декабря: «Подготовка интервью и работа с источниками».

В период между сессиями с 19 ноября по 13 декабря участники дистанционно в командах будут выполнять практическое упражнение по созданию мультимедиаматериала при онлайн-поддержке наставников программы.

Для проведения очных сессий предварительно выбраны Армения и Грузия.

В случае логистических, визовых и других затруднений организаторы могут изменить место проведения.

Заявки принимаются от:

• штатных и внештатных журналистов, блогеров, создающих материалы на русском языке для русскоязычных СМИ в России, Восточной Европе, Центральной Азии, Прибалтике и на Кавказе и имеющих четкое намерение работать по профессии в будущем;

• журналистов и блогеров, находящихся в начале или на среднем этапе своей профессиональной карьеры, имеющих 3-17 лет опыта работы по специальности;

• свободно владеющих русским языком.

Участие в мастер-классах бесплатное.

Организаторы оплачивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице, питание.

Заявки принимаются до 23 сентября 2018 года включительно.

Форма заявки: surveygizmo.com

Результаты рассмотрения заявок объявят 10 октября 2018 года в 19.00 (мск) через уведомление на электронную почту, указанную в заявке.

Подробнее о мастер-классах можно посмотреть по ссылке:

perspektivy.media